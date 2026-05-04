Britney Spears plaide coupable de conduite imprudente en Californie. Image: getty

Britney Spears plaide coupable



Arrêtée il y a deux mois pour conduite sous emprise, la chanteuse américaine Britney Spears a évité la prison en plaidant coupable de conduite imprudente, selon son avocat.

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La chanteuse américaine Britney Spears a évité la prison en plaidant coupable de conduite imprudente, après son arrestation pour conduite sous emprise il y a deux mois, a annoncé lundi son avocat.

L'artiste de 44 ans, absente à l'audience, a été condamnée à «12 mois de sursis avec mise à l'épreuve», a expliqué Michael Goldstein, dans le cadre d'un accord réduisant les poursuites à son encontre.

Elle devra aussi continuer sa cure de désintoxication, consulter régulièrement un professionnel de santé mentale, payer une amende et suivre une formation de 30 heures imposée aux automobilistes conduisant en état d'ivresse.

La chanteuse avait été arrêtée intoxiquée au volant dans la soirée du 4 mars, sur une route près de son domicile californien. Après quelques heures en cellule, elle avait été relâchée au petit matin.

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Cure de désintoxication de son plein gré

Elle avait ensuite entamé de son plein gré une cure de désintoxication.

«Elle a pris des mesures importantes pour opérer un changement positif, ce qui se reflète clairement dans la décision du procureur du comté de Ventura» Me Goldstein, avocat de Britney

«Britney apprécie cette clémence et est également reconnaissante du soutien massif qu'elle a reçu», a-t-il ajouté.

Dans sa plainte déposée la semaine dernière pour inculper l'interprète de ...Baby One More Time et Toxic, le parquet ne précisait pas son taux d'alcoolémie, ni quel type de drogue elle avait dans le sang.

Le bureau du procureur avait toutefois annoncé son intention d'offrir un accord de plaider coupable, une procédure classique dans les affaires sans accident, impliquant un faible taux d'alcoolémie.

«Favoriser un changement»

«Notre objectif n'est pas seulement de tenir les individus pour responsables, mais de favoriser un changement de comportement à long terme grâce au traitement et aux cures», a expliqué lundi le procureur du comté, Erik Nasarenko.

«Le tribunal a mis ces conditions en place», a-t-il souligné dans un communiqué.

«Il appartient désormais à Madame Spears de les respecter» Le procureur du comté, Erik Nasarenko

«Je n'ai jamais perdu le contrôle»

Cette affaire a relancé les inquiétudes des fans à propos de Britney Spears, qui a régné sur la planète musique dans les années 2000.

La chanteuse a eu une vie mouvementée, sur laquelle elle est revenue dans son autobiographie, La Femme en moi, publiée en octobre 2023.

«J'aimais boire, mais je n'ai jamais perdu le contrôle», y écrit-elle, en reconnaissant aussi avoir pris de l'Adderall, un médicament prescrit pour le traitement de troubles de l'attention et qui appartient à la famille des amphétamines.

Elle y revient sur son enfance pauvre passée dans l'ombre d'un père alcoolique, ses déboires amoureux avec Justin Timberlake et le harcèlement des paparazzis.

«Free Britney»

Après une année 2007 marquée par des mésaventures très médiatisées, la chanteuse avait été placée sous la tutelle de son père Jamie Spears, qui contrôlait son argent et sa vie privée, alors même qu'elle enchaînait les concerts à Las Vegas.

Poussée par ses fans rassemblés sous le slogan «Free Britney», la pop star a fini par se rebeller et la justice a cassé cette tutelle en 2021.

(afp)