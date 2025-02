image: watson

La Tueuse de vampires pourrait revenir botter des culs

La série culte qui a marqué notre enfance «Buffy contre les vampires» pourrait bien redémarrer.

A l'époque, on ne pouvait pas imaginer un week-end réussi sans la «Trilogie du samedi soir». Cette trilogie adorée comprenait diverses combinations de séries, dont la meilleure: Smallville, Charmed et....Buffy contre les Vampires. La série que j'attendais le plus était évidemment Buffy.

Et si la plus badass des blondes, celle que l'on nomme la Tueuse, celle qui a marqué les années 90 en trucidant des vampires à coup de pieux dans le coeur et de coups de pied reversés, revenait sur nos écrans?

C'est un tout cas un espoir que laissent entrevoir les médias Variety et Deadline, puisqu'il semble que Sarah Michelle Gellar herself serait en pourparler pour reprendre son rôle initial dans la série de fantasy urbaine créée par Joss Whedon.

Gros flash de nostalgie. source: dr

Les puristes seront également aux anges; il ne s'agirait pas d'une version revisitée de Buffy contre les vampires, mais bien d'un véritable reboot. Les fans pourraient donc se voir offrir une suite aux sept premières saisons, diffusées entre 1997 et 2003.

Pour l'actrice âgée de 47 ans, ce serait une double consécration et un come-back flamboyant: celle-ci revient en effet sur grand écran en été 2025 avec un nouveau film Souviens-toi… l’été dernier.

source: dr

Une fan de Buffy

Aux manettes, l'on retrouverait une fan de longue date de Buffy: la réalisatrice chinoise Chloé Zhao. Celle-ci a obtenu ses lettres de noblesse en remportant 3 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, grâce à son long-métrage Nomadland.

La cinéaste, qui a coécrit et réalisé le film Eternals de Marvel Studios, sorti en 2021, devrait être en charge du pilote commandé par Hulu.

En coulisse, Gellar devrait également être productrice exécutive avec Gail Berman. Dolly Parton serait productrice exécutive via Sandollar. 20th Television et Searchlight Television seraient en charge de la production.

Un changement de cap

Il s'agit d'un vrai volte-face pour Sarah Michelle Gellar, qui a longtemps été opposée à tourner une suite de Buffy. Selon Deadline, ce n'est qu'en décembre 2024 que la belle blonde a émis l'idée d'un reboot, durant une interview.

«C'est drôle, j'avais l'habitude de dire non, parce que c'est dans sa bulle et c'est tellement parfait. Mais regarder Sex and the City et voir Dexter, et se rendre compte qu'il existe des moyens de le faire, fait vraiment réfléchir. Eh bien, peut-être.» Sarah Michelle, ou le meilleur retournement de veste au monde.

Il semblerait que les négociations, qui ont commencé après cette déclaration, arrivent désormais au stade final. Même sans confirmation officielle, on n'en peut déjà plus d'attendre!

Pour ceux qui vont découvrir la série: «Buffy contre les vampires est à l’origine un film avec Kristy Swanson dans le rôle-titre. Joss Whedon a écrit le film et Fran Kuzui l'a réalisé. Il est sorti en 1992. Cinq ans plus tard, la série adaptée avec Sarah Michelle Gellar a fait ses débuts», rappelle le média Variety. Le casting comprenait Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Carpenter, Anthony Stewart Head, David Boreanaz, Seth Green et James Marsters, entre autres.