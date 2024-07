House of the Dragon, c'est la «pire série de l'année»

Vidéo: watson

Aïe!

«Il manque du sang et du cul»: on a vu House of the Dragon et on est déçus

La saison 2 de House of the Dragon est sortie en juin dernier. L'occasion pour la rédaction de watson d'engloutir les cinq premiers épisodes et de donner son avis sur la série. Attention, ça saigne.

Après presque deux ans d'attente, House of the Dragon est enfin de retour sur nos petits écrans. La première saison, diffusée en 2022 et qui a replongé les fans dans l'univers culte et épique de Game of Thrones, avait suscité un grand débat au sein de la rédaction de watson: génial ou chiant, ce préquel?

Un débat réglé à coups de grands cris et de saillies sanglantes entre Alyssa et Marine, fidèles fans de la saga.

Cette année, après avoir bouffé cinq des huit épisodes de la deuxième saison, nos avis sont déjà bien tranchés. Et contrairement à 2022, nous sommes plutôt d'accord: jusqu'à présent, House of the Dragon ne nous fait pas vraiment vibrer.

Vidéo: watson

Cependant, l'affaire reste à suivre: la saison 2 n'est pas encore terminée. Et qui sait, la fin pourrait nous surprendre. Après tout, l'effet de surprise était ce qui faisait la force de Game of Thrones.