Sous le maquillage et les prothèses, l'acteur irlandais Colin Farrell incarne le Pinguin. Image: HBO

Cette série s'annonce «ultra-violente»

Prévue pour le mois de septembre, The Penguin, la série issue de l'univers de Batman, se montre plus sombre que jamais dans une nouvelle bande-annonce.

En attendant la suite de The Batman avec Robert Patinson dont la sortie est prévue en 2026, les fans du chevalier noir vont pouvoir se rabattre sur la série The Penguin.

Le personnage incarné par un Colin Farrell, méconnaissable dans le film de Matt Reeves sorti en 2022, a le privilège d'avoir sa propre série dédiée à son ascension dans la mafia de Gotham City, une ville dépeinte de manière toujours aussi poisseuse.

Notre critique du film: The Batman, le noir lui va si bien

Cet antagoniste de l'homme chauve-souris que l'on avait déjà vu sous les traits de Danny de Vito dans l'extraordinaire Batman: Le Défi (1992) de Tim Burton, revient ici dans un contexte bien plus réaliste, initié par le film de Matt Reeves. Celui-ci sera par ailleurs crédité en tant que producteur exécutif. Il a également participé à l’écriture des huit épisodes avec la showrunneuse Lauren LeFranc.

Le personnage d’Oswald Cobblepot, de son vrai nom, semble plus déterminé que jamais à prendre la tête de la pègre de Gotham, au détriment de la célèbre famille Falcone. C'est en tout cas ce que nous montre cette bande-annonce diffusée au Comic-Con 2024 de San Diego.

La série The Penguin prend place directement après The Batman. Gotham City est victime d’une terrible guerre des gangs suite à la mort du parrain Carmine Falcone et nombreux sont les ambitieux malfrats à vouloir mettre la main sur son empire du crime.

Le Pingouin, ancien bras droit de Falcone, fait partie de la course et compte bien se hisser au sommet de la hiérarchie. Avec son pitch à la Scarface, The Pinguin s'annonce plus sanglant que prévu, entre fusillades et règlements de compte. C'est en tout cas ce qu'avance Colin Farrell:

«C’est sombre, c’est tout ce que je peux vous dire à son propos. C’est vraiment sombre et tordu. C’est très pesant, je pense. En tout cas, c’est ce que j’ai ressenti en tournant.



Ce qui ne veut pas dire que je n’ai pas pris du plaisir: c’était génial. Mais c’est extrêmement violent. Ce sera ultra-violent» Colin Farrel Moviezine

Comme antagoniste, la bande-annonce nous présente Sofia Falcone (Cristin Milioti), fille du Carmine Falcone, bien décidée à reprendre les reines de son père. On la connaît dans l'univers de Batman comme le «Tueur au Pendu» (Hangman en VO), une tueuse en série psychopathe qui tire son nom du jeu du même nom; elle jouait avec ses victimes avant de leur faire connaître un sort funeste.

La série nous la présente réhabilitée et sortie de l'asile d'Arkham, bien que l'on puisse aisément deviner que le naturel va revenir au galop.

Sofia Falcone (Cristin Milioti), la fille du boss dont le «toxic trait» est d'être une psychopathe en puissance. Image: HBO

On ignore si l'homme chauve-souris sera présent dans la série ou non, mais il serait surprenant de ne pas y avoir des références explicites. La série The Penguin est attendue pour le 19 septembre 2024 sur HBO Max et probablement sur Canal+ sous nos latitudes.