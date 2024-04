Frank Gastambide sur le tournage de Validé saison 3, en avril 2024. Image: Canal+

Alerte aux fans de rap: cette série culte est enfin de retour!

Après le succès des deux premières saisons sur Canal+, Validé, la série de Frank Gastambide sur le monde du rap, aura droit à une troisième saison. Les premières photos du tournage ont été dévoilées.

Sortie en mars 2020, alors que nous nous apprêtions à entrer en confinement, la série Validé aura été le Tiger King de Canal+. Un immense succès pour la plateforme MyCanal, pour cette série qui aura été visionnée 35 millions de fois à sa sortie, et renouvelée pour une deuxième saison l'année suivante.

Bonne nouvelle pour les fans, Validé revient pour troisième saison, comme le montrent les photos de tournages publiées par la chaîne française ce dimanche 14 avril. On y voit le réalisateur et ses comédiens dans les locaux de Planète Rap, une émission culte de la radio Skyrock.

La série a été mise en pause durant trois ans par son créateur, l'acteur et réalisateur Frank Gastambide. Celui-ci avait expliqué dans les médias qu'il préférait attendre d'avoir l'inspiration, plutôt que de se sentir obligé de faire une suite.

«Je ne veux pas rentrer dans une obligation de planning, dans une espèce de dictature d’antenne où il faut absolument fournir, parce que c’est comme ça qu’on va faire quelque chose de mauvais» Frank Gastambide

Les coulisses du rap

Validé raconte comment Clément (Hatik), un jeune rappeur talentueux, épaulé par son ami d'enfance et son cousin, se retrouve du jour au lendemain «validé» par une des grosses stars du rap game français.

Les trois garçons découvrent au cours de leur ascension que dans le rap, bien plus qu’ailleurs, le succès engendre de sérieux problèmes et des rivalités dont on ne sort pas indemne.

La première saison suivait l'ascension de Apash, le rappeur interprété par Hatik, alors que la deuxième se centrait sur un personnage féminin, la rappeuse Lalpha, incarnée par Laetitia Kerfa.

À l'instar de la série 10%, qui racontait les coulisses des agents d'artistes où les caméos des personnalités du cinéma étaient nombreux, Validé s'infiltre dans l'intimité du monde de la musique. La liste des invités qu'on présente à l'écran est longue comme le bras et inclut entre autres Rohff, Soprano, Kool Shen, Ninho, Lacrim, Amel Bent, Cut Killer, Gringe ou encore Camille Lelouche.



Alors qu'on pensait la série terminée suite aux nombreux projets de Franck Gastambide, l'acteur actuellement à l'affiche du Salaire de la peur sur Netflix a partagé début avril une vidéo très drôle dans laquelle il joue son propre rôle. Celui-ci est confronté à des demandes incessantes de tout le monde pour une nouvelle saison. Il finit par craquer, annonçant qu'une troisième salve d'épisodes arrivera prochainement.

Actuellement en tournage, la saison 3 de Validé débarquera en 2025. Au casting, on retrouvera Saïdou Camara et Brahim Bouhlel qui interprètent William et Brahim, déjà présents dans les deux premières saisons. Franck Gastambide ne fera pas que tenir la caméra, puisqu'il reviendra également en tant qu'acteur dans son rôle de producteur musical.

En attendant, la prochaine production Franck Gastambide est à retrouver sur Netflix avec sa série La Cage, une fiction en cinq épisodes centrée sur le MMA. La série n'a pas encore de date, mais sortira dans le courant de l'année.

Pour incarner ces combattants, on retrouve Melvin Boomer, l'acteur qui interprétait JoeyStarr dans la série Le Monde de demain, ainsi que Bosh, rappeur et acteur qu'on a pu découvrir dans Validé.

Les deux saisons de «Validé» sont disponibles sur la plateforme MyCanal.