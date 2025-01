Qui se réjouit de retrouver notre chère Mercredi?

Vous n'êtes pas prêt pour ce teaser de «Mercredi» saison 2

Après trois ans d'attente, ça y est: Netflix a ouvert une (très mince) fenêtre sur la deuxième saison de la série déjà culte Mercredi, en révélant un extrait vidéo de quelques secondes.

Ne clignez pas trop des yeux, sous peine de rater «l'événement». Netflix a lâché ce qu'on appelle dans le jargon un «sneak peak» (une sorte d'avant-goût) de la saison 2 de la série réalisée par Tim Burton, Mercredi (Wednesday pour les intimes).

De quoi ravir les fans, qui s'impatientent - quand ils ne désespèrent pas - de voir le retour sur petit écran de la membre de la famille Addams la plus épique, aussi loquace qu'une tombe.

C'est en juillet 2024 que l'on vous annonçait que le tournage de la nouvelle saison avait débuté. La production avait déposé ses valises en Irlande, dans le comté de Wicklow.

Dans ce micro-extrait de 5 secondes (on vous a prévenus), on découvre le terrifiant Tyler Galpin (joué par Hunter Doohan), qu'on avait démasqué comme étant le grand méchant Hyde dans la première saison, enchaîné à un mur et torse-nu. Le lieu n'est pas anodin: Tyler se trouve dans une cellule de l’hôpital psychiatrique de Willow Hill. Mercredi semble se tenir face à lui, les yeux écarquillés. Tout est dans les regards et la musique angoissante. Voilà qui présage des retrouvailles dramatiques.

C'est tout pour le moment, revenez plus tard pour plus de contexte.

Tyler n'est pas très habillé et pas très joyeux.

On aura le plaisir de retrouver des visages familiers dans les rôles clés, comme Jenna Ortega (Mercredi), Emma Myers (Enid Sinclair, la colocataire de Mercredi), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) et Luis Guzmán (Gomez Addams). D'autres acteurs - et même des noms reconnus - devraient faire une apparition. Notamment Thandiwe Newton, Christopher Lloyd (l'Oncle Fétide original des films de la Famille Addams), ou encore...Lady Gaga.

Selon le média LadBible, les showrunners et producteurs exécutifs Al Gough et Miles Millar ont exprimé leurs intentions auprès de Netflix:

«Notre objectif cette saison était de découvrir de nouveaux visages et d'inviter des légendes du cinéma que nous avons toujours admirées à rejoindre Jenna et le gang de Nevermore.»

Encore plus prometteur: selon les mots de Catherine Zeta-Jones herself, la nouvelle mouture va être «plus sombre et plus complexe», et «plus grande et plus tordue que vous ne pouvez l'imaginer». Jenna Ortega avait pour sa part également confirmé au media E! que la prochaine production adopterait davantage le genre de l'horreur qu'auparavant. On aura également droit à plus d'action.

«Nous nous tournons définitivement vers un peu plus d'horreur» Jenna Ortega. e!

La plateforme au logo rouge nous a avertis en légende vidéo: «Vous n'êtes pas prêts». Eux non plus, puisque la date de sortie officielle n'a pas encore été annoncée. Prochaine étape pour Netflix, afin d'essuyer notre frustration grandissante: un teaser de 15 secondes (au moins).