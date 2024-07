«Bonchour, c'est Emily, wendez-vu le 15 août pour le pwemier pawti de le saisong four.» Netflix

La nouvelle saison de «Emily in Paris» promet un triangle amoureux

La bande-annonce de la 4e saison de Emily in Paris montre le bout de son nez, avec une Emily Cooper désormais célibataire.

Plus que quelques semaines à patienter avant que Netflix diffuse la saison 4 d'Emily in Paris le 15 août prochain. En guise d'amuse-bouche, la plateforme vient de dévoiler une bande-annonce qui promet une vie sentimentale toujours aussi compliquée.

Dévoilée ce lundi 22 juillet, la bande-annonce de la saison 4 montre une Emily qui annonce fièrement appartenir au clan des célibataires. Bien que la plus Américaine des Parisienne se dise «ouverte aux nouvelles expériences», tout semble indiquer qu'Emily n'en a pas réellement terminé avec Alfie (Lucien Laviscount) et Gabriel (Lucas Bravo).

Vidéo: watson

Si on ne sait pas qui elle va choisir entre ses deux prétendants, on sait en revanche que la saison 4 d'Emily in Paris va se dérouler en partie à Rome. Lily Collins, qui incarne Emily, avait laissé entendre qu'un grand changement attendait son personnage, et que même si «Paris aura toujours une place dans le cœur d’Emily», «sa vie prendra un tournant inattendu cette saison».

Se pourrait-il qu'elle prenne un nouveau départ? C'est tout le bien qu'on lui souhaite. Rendez-vous le 15 août 2024 pour la première partie de la saison 4. En ce qui concerne la seconde fournée d’épisodes, vous n'aurez pas à attendre bien longtemps puisque la série reprendra le 12 septembre. (sbo)