Des vaches shampouinées, peignées et brushinguées

Que cache le pénis «gigantesque» de Theo James dans The White Lotus?

Il faut imaginer que ces descriptions ont été écrites sous forme de prises de note, donc... disons que ça va droit au but.

Voici 53 des blessures au zizi les plus choquantes enregistrées aux États-Unis en 2022. Toutes les descriptions proviennent mot pour mot de la base de données des visites aux urgences de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation.

On pourra bientôt explorer le monde de Harry Potter dans un jeu vidéo

53 manières de se blesser au pénis (et tout est vrai)

Le clitoris on veut le montrer cash, même à la télé publique

«Houellebecq baise comme un fou, on a fait des pipes et des cunnis»

«Season» va vous sortir de la dépression saisonnière: on a testé

Ce nouveau jeu vidéo fraîchement venu du Québec vous embarque dans un voyage poétique à bicyclette où l'observation et la plénitude seront vos alliés.

Situé sur le calendrier entre le terrifiant Dead space et le très attendu Hogwarts legacy, il existe depuis le 31 janvier un petit jeu indépendant aux antipodes des jeux AAA qui misent sur le spectaculaire et l'action. Exit donc les armes à feu ou les pouvoirs magiques, dans Season: une lettre pour l'avenir, vos armes seront un enregistreur sonore, un Polaroïd et votre bon vieux biclou.