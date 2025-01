On a visité le plus grand magasin de poupées sexuelles d'Europe

Mais les petits curieux pourront bientôt en avoir le cœur net. L'attachée de presse de Bonnie Blue a déclaré qu'une «preuve vidéo» de l'événement serait partagée sur les comptes X (porno, pas Twitter) de la jeune femme dans les mois à venir. Bonnie Blue a également précisé qu'une équipe de tournage était présente et qu'un documentaire est en préparation. Décidément, les documentaires sur les performances sexuelles des pornstars sont à la mode.

«La salle était pleine à craquer. On a fait des groupes de cinq, les uns après l'autre»

Au-delà de ses partenaires sexuels, la star d'OnlyFans donne ses astuces beauté sur TikTok en affirmant que, grâce à ces gang-bang, elle a une peau plus belle que jamais. Les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Elle est également critiquée pour ses commentaires désobligeants à l'égard des femmes. Dans l'émission The Reality Check Podcast, elle va jusqu'à encourager les hommes en couple à tromper leur partenaire avec elle: «Les femmes sont paresseuses.» Sympa, la nana.

Bonnie Blue gagne sa vie en filmant ses ébats avec des hommes et en vendant ses vidéos sur OnlyFans. instagram

La performance aurait eu lieu ce samedi 11 janvier à Londres avec «des hommes ayant à peine la majorité», d'après ses dires. Dans le milieu, selon The Sun (toujours très pointu sur les sujets qui comptent), Bonnie Blue est connue pour aimer les petits jeunes. Elle a déjà été qualifiée de «prédatrice» pour ses ébats avec des adolescents. La Britannique s'était notamment pointée devant une université avec une pancarte, non pas pour des Free Hugs, mais pour proposer à des étudiants de coucher avec elle et de filmer leurs ébats.

Ça semblait déjà énorme et éprouvant (Lily Philips a mal vécu la chose). Pourtant, Bonnie Blue, 25 ans, aurait balayé ce chiffre.

C'est une discipline à la mode. Il y a quelques semaines, on vous parlait de Lily Phillips, 23 ans, star d'OnlyFans ayant fait l'objet d'un documentaire retraçant son périple pour arriver à coucher avec 100 hommes en moins de 24 heures.

