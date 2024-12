Lily Phillips sait que le défi sera de taille, mais elle se dit déterminée. Image: Instagram / Lily Phillips

Elle couche avec 100 mecs en un jour, pleure et décide d'aller encore plus loin

Lily Phillips, actrice porno, star d'OnlyFans, fait le buzz pour avoir couché avec 100 hommes en moins de 24 heures (et l'avoir regretté). Depuis, elle a séché ses larmes puisqu'elle veut battre le record du monde en couchant avec 1000 hommes en moins de 24 heures.

Dariusch Rimkus / watson.de

Plus de «Divertissement»

Le chrono va jouer contre Lily Philips. Cette star d'Onlyfans et actrice porno s'est lancé un défi de taille: coucher avec 1000 hommes en moins de 24 heures. Ainsi, elle battrait le précédent record du monde qui est tenu par une autre actrice de films olé olé, Lisa Sparks. En 2004 l’Américaine avait réussi l'exploit d'avoir des rapports sexuels avec 919 hommes lors d'un événement organisé en Pologne.

Pour vous donner une petite idée, si coucher signifie un coït ininterrompu, il faudrait que Lily Philips, 23 ans, ait un rapport toutes les 1,44 minute en considérant qu'il n'y ait pas de pause. Ce n'est pas une mince affaire. Mais la star d'OnlyFans a de l'entraînement: elle a déjà couché avec 100 partenaires en 24 heures. C’est «un chiffre joli et rond» a-t-elle dit sur les réseaux sociaux.

instagram lilyphillip_s

Dans une interview pour le Daily Mail, elle décrit sa préparation comme un sportif de fond qui s'apprête à se lancer pour une compétition:

«C'est comme un marathon! J'ai mangé des glucides la veille avec un énorme bol de pâtes»

L'événement devrait être prévu pour février 2025 dans un lieu encore tenu secret. Reste qu'il devra être réglé comme du papier à musique. Lily Philips y pense déjà: «La meilleure façon d’y parvenir est d’avoir un entrepôt avec deux portes. La logistique est insensée.»

Pour son échauffement de 100 partenaires, le lieu était plus intimiste. L'actrice avait loué un Airbnb dans un quartier cossu de Londres. Elle était accompagnée de Joshua Pieters, un réalisateur dont le reportage est disponible sur YouTube et qui fait le buzz depuis sa publication il y a 5 jours. On y voit l'un des hommes ayant couché avec l'actrice porno. Interrogé par le réalisateur du documentaire, un fan explique qu'il est venu spécialement pour l'occasion et il est Suisse:

«Je suis venue pour l'expérience authentique. Avant, j'ai mangé une tarte dans un pub»

Il raconte que c'est le coup le plus cher de sa vie:

«225 francs pour se faire tester, 280 pour le billet d'avion et 900 francs pour l'acte, mais ça valait le coup»

Le reportage est à retrouver ici:

Dans ce reportage, on voit également Lily Philips fondre en larmes après avoir couché avec les 100 hommes, le Suisse compris.

«Je ne sais pas si je le recommanderai. C'est une sensation différente, une entrée et une sortie, c'est intense»

Néanmoins, elle a affirmé au Daily Mail qu'elle avait trouvé la plupart des partenaires sympathiques. Le Suisse compris?

Elle a raconté que les hommes présents pour l'occasion se sont vu offrir des croissants par l'équipe de Lily Philips et que, pendant qu'ils attendaient, ils se parlaient comme s'il s'agissait d'une réunion ou d'un séminaire normal.

La jeune femme a également affirmé qu'elle pouvait compter sur le soutien de sa famille et même de ses grands-parents. Sa mère est carrément sa comptable. Il y a donc d'autres Kris Jenner dans ce monde à pousser leurs enfants à monétiser leurs relations sexuelles.

Un concours de fellation en Argovie? watson s'est rendu sur place Vidéo: watson