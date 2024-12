Cette star d'OnlyFans gagne presque autant que Erling Haaland

La créatrice de contenu pour adultes Sophie Rain a fait sensation avec un post sur X. Elle a partagé une capture d'écran de ses revenus totaux OnlyFans au cours des 12 derniers mois.

L'Américaine Sophie Rain a gagné 43 477 695 dollars américains entre le 28 novembre 2023 et le 28 novembre 2024 via la plateforme OnlyFans. Plus que presque tous les PDG, stars du sport et grands noms du divertissement du monde.

La starlette OnlyFans Sophie Rain. Image: instagram / sophieraiin

A titre de comparaison: selon le magazine financier Forbes, le Real Madrid verse à Vinícius Jr., vice-champion du Ballon d'Or de cette année, un salaire annuel d'environ 40 millions de dollars américains. Erling Haaland, finaliste du Ballon d'Or de l'année dernière, reçoit un salaire annuel d'environ 46 millions de dollars de Manchester City. Sophie Rain, quatre bonnes années plus jeune que les deux footballeurs d'exception, se situe au milieu des deux stars du football avec ses revenus OnlyFans.

Autre chiffres frappants: les salaires des PDG des entreprises suisses Novartis, Nestlé, Roche et Swisscom pour 2023 s'élèvent, au total , à environ 38,85 millions de francs suisses, soit l'équivalent de 44 millions de dollars américains. Donc «seulement» près de 500 000 dollars de plus que ce que la jeune Américaine a gagné seule.

Sophie Rain, qui s'est fait connaître comme influenceuse avec respectivement plus de 5 et 9 millions de followers sur les plateformes Instagram et TikTok, a partagé ses revenus OnlyFans dans une publication sur X (anciennement Twitter) et l'a remerciée.

Tous les créateurs de contenu ne sont pas riches

OnlyFans est devenue la plateforme de paiement la plus connue pour les créateurs de contenu ces dernières années. Initialement conçue comme une plateforme d'abonnement pour du contenu exclusif de toutes sortes, OnlyFans est devenue une entreprise d'un milliard de dollars, principalement grâce au secteur du contenu pour adultes.

Comme le montre le rapport financier récemment publié par la société mère d'OnlyFans, Fenix International, la plateforme a connu un exercice 2023 réussi: le nombre de comptes de créateurs a augmenté de 29 % pour atteindre un total de 4,1 millions, et le nombre de comptes de fans a augmenté de 28. pour cent à 305 millions. Les ventes de l'entreprise ont augmenté de 19 pour cent pour atteindre 6,6 milliards de dollars, soit une augmentation d'un milliard par rapport à l'année précédente.

OnlyFans prélève directement 20 % du montant collecté par les créateurs. L'unique propriétaire de Fenix International, Leonid Radvinsky, a reçu d'énormes bénéfices - quelque 472 millions de dollars de dividendes l'année dernière, selon The Telegraph.

Pour la plupart des créateurs, les revenus restent toutefois plus modestes. Selon une analyse de Variety, les 4,1 millions de créateurs ont gagné un total de 5,32 milliards de dollars en 2023, ce qui équivaut à un revenu annuel moyen d'environ 1 300 dollars. Cependant, ce chiffre est biaisé car il inclut à la fois les comptes inactifs et les comptes à faible revenu.

Pour la majorité des créateurs, cela signifie que le rêve de gagner rapidement de l’argent sur OnlyFans ne deviendra pas réalité. Au contraire, pour beaucoup, la plateforme reste une source de revenus supplémentaire qui suffit à peine à couvrir leurs frais de subsistance.

