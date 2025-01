Annie Charlotte gagne sa vie en vendant du contenu porno sur OnlyFans.

Grâce à ses deux vagins, elle vend des trucs improbables à ses fans

Annie Charlotte a une malformation de l’utérus appelée utérus didelphe. Parce qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux son histoire, elle s'est construit une réputation. Et ses adeptes dépensent des sommes considérables pour des contenus exclusifs.

A l'âge de 16 ans, on diagnostique à Annie Charlotte un utérus didelphe. Dans cette malformation utérine rare, le corps développe deux vagins et deux utérus entièrement fonctionnels. La Britannique de 26 ans a ses règles deux fois par mois et pourrait théoriquement tomber enceinte de deux hommes différents en même temps. Aujourd’hui, grâce à cette malformation physique, Annie Charlotte gagne beaucoup d'argent en vendant des photos et vidéos érotiques.

Sa transparence sur cette particularité lui a non seulement valu un nombre croissant de fans sur les réseaux sociaux, mais a également suscité quelques demandes bizarres de la part de ses adeptes. Dans une interview accordée au site australien news.com.au, Annie Charlotte a fait part de ses expériences.

Des revenus élevés

Un homme aurait acheté de l'eau de son bain pour environ 2250 francs. «Je lui ai envoyé une photo de moi dans la baignoire, j'ai mis un peu d'eau dans un verre et je l'ai envoyé aux Etats-Unis». Le fantasme de l'acheteur était que l'eau a été en contact avec le sexe de la jeune femme.

Une autre demande populaire sur son compte OnlyFans concerne ses sous-vêtements. Elle gagne près de 17 000 francs par mois rien qu'en les vendant. Un ongle de pied coupé a été vendu à un fan pour environ 170 francs.

Charlotte révèle également qu'elle gagne environ 20 000 francs par mois, principalement en faisant du streaming de jeux vidéo. Ses streams attirent de nombreux spectateurs, qui ont parfois des désirs extrêmes.

«Un type a acheté mon tapis de souris pour 850 francs. Il voulait juste que je m'assoie dessus»

Mais Charlotte n'accepte pas toutes les offres. Elle souligne: «Je suis assez maniaque avec mes beaux sous-vêtements.» Un homme voulait acheter un ensemble coûteux, mais elle a insisté pour qu'il lui paie un nouvel ensemble en plus de son achat. Cette exigence l'a découragé.

Des problèmes dans sa vie privée

En revanche, la jeune femme rencontre souvent des difficultés dans sa vie privée. Sur les applications de rencontres, on l'aborde en tant que «la femme aux deux vagins» et elle reçoit également des questions explicites plutôt que des questions sur sa personnalité.

Annie Charlotte a vécu une expérience particulièrement désagréable avec une célébrité: elle raconte avoir bu quelques verres avec un homme, puis celui-ci a ramené un ami et a proposé une partouze.

C'est justement à cause de telles expériences que la Britannique souligne:

«Au travail, c’est facile de se dire ‹c’est juste un job›; mais dans ma vie privée, je suis plus que mes deux vagins»

Traduit de l'allemand par Anne Castella

