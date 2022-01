J'ai mis des emojis plutôt que des photos de sexes, si ça joue pour vous. Image: watson

7 fun facts sur le sexe pour briller en société

N'hésitez pas à agrémenter les discussions durant vos repas de famille et autres apéritifs dînatoires de ces savoirs inutiles.

Ikea , sexe et bébés

Le géant suédois peut se targuer d'inspirer les gens à faire l'amour. D'abord, une statistique: en Europe, un bébé sur dix est conçu dans un lit Ikea. Il y a un autre chiffre que j'aimerais connaître, c'est le nombre de personnes qui ont réalisé que les lits en kit, c'était pas assez solide pour le sexe. (Que ceux qui savent de quoi je parle lèvent la main. 🙋🏽‍♀️)

Le syndrome du pénis doré

Ça ne veut pas dire que certains zizis sont plaqués or (enfin, certains ont sans doute déjà essayé de se coller des feuilles d'or sur le manche pour rendre les dick pics moins laides, mais c'est pas le sujet). Des étudiants à New York ont conceptualisé ce syndrome. Selon eux, lorsqu'un homme hétéro a «trop de choix de femmes avec qui faire crac-crac», ce succès peut lui monter à la tête. Il en résulte un grand nombre de baises, mais une durée de vie en couple assez faible.

Ça bosse dur

Une femme peut tomber enceinte quelques jours par mois (des fois, certaines oublient de compter les jours, et le résultat n'est pas beau à voir, il peut s'appeler Bryan ou Kevin). Un homme, en revanche, fabrique du sperme en quantité industrielle. Genre vraiment: en deux-trois semaines, assez de spermatozoïdes sont produits pour féconder à peu près toutes les femmes de la Terre.

Deutsch Qualität

Dans la langue de Goethe (donc en allemand si vous n'avez pas la réf, et si c'est le cas... faites un effort), contraceptif se dit (enfin se crache) «Schwangerschaftsverhütungsmittel». Ce qui signifie que quand vous avez fini de le dire, il est déjà trop tard.

Du Q , du Q , du Q

Des recherches sur l'excitation menées par la Queens University, dans l'Ontario, ont montré des résultats... intéressants. Le corps est excité quand il est confronté à du sexe. Quel qu'il soit. On mesure ça grâce à l'afflux sanguin dans les zones génitales. La plupart des femmes étaient ainsi excitées (à des degrés différents, hein) à la vue d'hommes ou de femmes nus. De rapports hétéros ou homos. Ou d'ébats entre animaux.

Sexe et pape

L’œuvre la plus vendue du XVe siècle est évidemment un livre érotique. Les gens n'ont pas attendu Fifty Shades of Grey pour s'émoustiller, et c'est tant mieux (cette trilogie est nulle, j'ai lu 40 pages du tome 1, j'ai perdu une heure de ma vie). Donc, il y a quelques siècles, le livre le plus vendu était L'histoire de deux amants, écrit par un type qui est devenu... pape. Le pape Pie II.

Ikea , faites ça chez vous

Encore une anecdote liée à l'enseigne suédoise: en Chine, la marque a dû rappeler à son aimable clientèle de ne pas se masturber dans les lits dans ses magasins. Oui, vous avez bien lu. En 2020, une vidéo d'une femme se chatouillant l'abricot dans un magasin a circulé sur les réseaux sociaux. Ikea n'a pas trop aimé. La femme, on sait pas.

