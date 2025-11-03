En juillet dernier, la présence d’éléments générés par intelligence artificielle (IA) au sein du jeu The Alters avait crée la polémique. Image: 11BIT Studios

Comment l'IA chamboule l'industrie du jeu vidéo

Face au boom de l'IA générative, les artistes travaillant dans l'industrie du jeu vidéo redoutent la fin de partie.

Des personnages hyperréalistes et des univers virtuels créés sur simple demande: si les promesses des outils d'intelligence artificielle (IA) générative font miroiter des jeux vidéo plus ambitieux et moins chers à produire, elles se heurtent aux inquiétudes des artistes et développeurs.

Doublage, illustrations, code... Mike Cook, concepteur de jeux et enseignant en IA au King's College London, estime pour le moment qu'elle est encore rarement visible dans le produit final.

«l'IA générative est déjà beaucoup plus utilisée qu'on ne le pense, mais à très petite échelle» Mike Cook

Selon une étude de la start-up américaine Totally Human Media, près de 20% des titres publiés en 2025 sur la plateforme de vente Steam ont intégré l’IA générative dans leur développement. Cela représente plusieurs milliers de jeux ces dernières années, dont des titres très populaires comme le jeu de tir Call of Duty: Black Ops 6 et la simulation de vie Inzoi.

Les technologies avancent vite: des logiciels permettent désormais à n'importe qui de générer sur simple demande textuelle des éléments en 3D comme des objets ou des personnages, directement intégrables dans un jeu.

Ethan Hu, fondateur de l'entreprise californienne Meshy.ai, qui revendique plus de cinq millions d'utilisateurs, l'explique:

«Auparavant, créer un modèle 3D de haute qualité prenait deux semaines et coûtait 1000 dollars. Aujourd'hui, ça ne prend qu'une minute et 2 dollars» Ethan Hu

Un sujet sensible

Partenariat avec la start-up Stability AI pour Electronic Arts, développement de Muse, son propre modèle, pour Microsoft... la première industrie culturelle au monde (près de 190 milliards de dollars de revenus estimés en 2025, selon le cabinet Newzoo) a vu ses principaux acteurs multiplier les investissements dans l'IA ces dernières années. Avec, comme objectif, d'améliorer leur productivité tout «en réduisant les coûts et temps de développement», détaille Tommy Thompson, fondateur de la plateforme AI and Games.

Mais dans un secteur qui a connu ces dernières années des vagues de licenciements, «il y a beaucoup de méfiance et de crainte» face à un outil q«ui nous rendrait soi-disant plus productifs mais signifierait, à terme, des pertes d'emplois», s'inquiète, sous couvert d'anonymat, un salarié d'un studio français, familier de cette technologie.

«Dans le cadre de la création 3D, les objets qui sont produits par ce genre d'IA sont extrêmement chaotiques», déplore-t-il, et peu optimisés pour un jeu vidéo. «C'est franchement rédhibitoire à l'heure actuelle» car «ça prend autant de temps à reprendre qu'à faire».

Ces inquiétudes poussent les géants du secteur à rester discrets au sujet de l'intégration de l'IA générative dans leurs développements. Contacté, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft ou encore Quantic Dream ont décliné tout commentaire.

Pour Félix Balmonet, cofondateur de la start-up lyonnaise de génération d'images 3D, Chat3D, qui travaille avec «deux des cinq plus gros studios du monde», le but de ces logiciels n'est pas de remplacer les artistes mais de «permettre d'accélérer leur processus de création»" en automatisant certaines tâches laborieuses.

La prudence est de mise

S'en passer deviendra-t-il bientôt impossible? «Pour notre prochain jeu, il va falloir qu'on se pose la question de l'utilisation de ces outils», confie sous couvert d'anonymat un directeur de studio français, qui vient d'achever un projet de plusieurs années sans IA et se disant personnellement contre. Car «il faut faire preuve de prudence quand on l'utilise», indique Piotr Bajraszewski, responsable du développement commercial du polonais 11 Bit Studios.

Sorti en juin, son dernier projet, The Alters, s'est attiré les foudres des joueurs à cause de la présence dans le jeu de textes générés par IA, sans l'avoir mentionné au préalable. Un simple «oubli» d'un élément «temporaire», s'est justifié le studio, mais qui montre l'attention portée par une partie des joueurs au travail des créateurs.

