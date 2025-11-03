ciel clair
DE | FR
burger
Divertissement
Société

Jeux vidéo: face au boom de l'IA, les artistes s'inquiètent

En juillet dernier, la présence d’éléments générés par intelligence artificielle (IA) au sein du jeu The Alters avait crée la polémique.
En juillet dernier, la présence d’éléments générés par intelligence artificielle (IA) au sein du jeu The Alters avait crée la polémique.Image: 11BIT Studios

Comment l'IA chamboule l'industrie du jeu vidéo

Face au boom de l'IA générative, les artistes travaillant dans l'industrie du jeu vidéo redoutent la fin de partie.
03.11.2025, 20:5203.11.2025, 20:52

Des personnages hyperréalistes et des univers virtuels créés sur simple demande: si les promesses des outils d'intelligence artificielle (IA) générative font miroiter des jeux vidéo plus ambitieux et moins chers à produire, elles se heurtent aux inquiétudes des artistes et développeurs.

Doublage, illustrations, code... Mike Cook, concepteur de jeux et enseignant en IA au King's College London, estime pour le moment qu'elle est encore rarement visible dans le produit final.

«l'IA générative est déjà beaucoup plus utilisée qu'on ne le pense, mais à très petite échelle»
Mike Cook

Selon une étude de la start-up américaine Totally Human Media, près de 20% des titres publiés en 2025 sur la plateforme de vente Steam ont intégré l’IA générative dans leur développement. Cela représente plusieurs milliers de jeux ces dernières années, dont des titres très populaires comme le jeu de tir Call of Duty: Black Ops 6 et la simulation de vie Inzoi.

On a testé inZOI et c'est une claque visuelle

Les technologies avancent vite: des logiciels permettent désormais à n'importe qui de générer sur simple demande textuelle des éléments en 3D comme des objets ou des personnages, directement intégrables dans un jeu.

Ethan Hu, fondateur de l'entreprise californienne Meshy.ai, qui revendique plus de cinq millions d'utilisateurs, l'explique:

«Auparavant, créer un modèle 3D de haute qualité prenait deux semaines et coûtait 1000 dollars. Aujourd'hui, ça ne prend qu'une minute et 2 dollars»
Ethan Hu

Un sujet sensible

Partenariat avec la start-up Stability AI pour Electronic Arts, développement de Muse, son propre modèle, pour Microsoft... la première industrie culturelle au monde (près de 190 milliards de dollars de revenus estimés en 2025, selon le cabinet Newzoo) a vu ses principaux acteurs multiplier les investissements dans l'IA ces dernières années. Avec, comme objectif, d'améliorer leur productivité tout «en réduisant les coûts et temps de développement», détaille Tommy Thompson, fondateur de la plateforme AI and Games.

Mais dans un secteur qui a connu ces dernières années des vagues de licenciements, «il y a beaucoup de méfiance et de crainte» face à un outil q«ui nous rendrait soi-disant plus productifs mais signifierait, à terme, des pertes d'emplois», s'inquiète, sous couvert d'anonymat, un salarié d'un studio français, familier de cette technologie.

«Dans le cadre de la création 3D, les objets qui sont produits par ce genre d'IA sont extrêmement chaotiques», déplore-t-il, et peu optimisés pour un jeu vidéo. «C'est franchement rédhibitoire à l'heure actuelle» car «ça prend autant de temps à reprendre qu'à faire».

Ces inquiétudes poussent les géants du secteur à rester discrets au sujet de l'intégration de l'IA générative dans leurs développements. Contacté, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft ou encore Quantic Dream ont décliné tout commentaire.

La guerre des consoles est terminée (et Trump est content)

Pour Félix Balmonet, cofondateur de la start-up lyonnaise de génération d'images 3D, Chat3D, qui travaille avec «deux des cinq plus gros studios du monde», le but de ces logiciels n'est pas de remplacer les artistes mais de «permettre d'accélérer leur processus de création»" en automatisant certaines tâches laborieuses.

La prudence est de mise

S'en passer deviendra-t-il bientôt impossible? «Pour notre prochain jeu, il va falloir qu'on se pose la question de l'utilisation de ces outils», confie sous couvert d'anonymat un directeur de studio français, qui vient d'achever un projet de plusieurs années sans IA et se disant personnellement contre. Car «il faut faire preuve de prudence quand on l'utilise», indique Piotr Bajraszewski, responsable du développement commercial du polonais 11 Bit Studios.

Sorti en juin, son dernier projet, The Alters, s'est attiré les foudres des joueurs à cause de la présence dans le jeu de textes générés par IA, sans l'avoir mentionné au préalable. Un simple «oubli» d'un élément «temporaire», s'est justifié le studio, mais qui montre l'attention portée par une partie des joueurs au travail des créateurs.

sbo avec l'AFP

Fan de jeux vidéos? Voici quelques articles!
Les jeux vidéo les plus attendus de 2025
Les jeux vidéo les plus attendus de 2025
de ARMIN HADZIKADUNIC
L'annonce de la Switch 2 fait un flop, Nintendo dévisse en Bourse
L'annonce de la Switch 2 fait un flop, Nintendo dévisse en Bourse
On a joué au nouveau Donkey Kong sur Switch
On a joué au nouveau Donkey Kong sur Switch
de Juan-David Martinez
Cet écran Samsung est un rêve pour les gamers
Cet écran Samsung est un rêve pour les gamers
de Jérémy (Psykotik)
Thèmes
Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Trump a été crucifié
Dans un passage du centre-ville à Bâle, on peut voir une réplique de Donald Trump sur une croix. La galerie Gleis 4 souhaitait d’abord présenter l’œuvre près de la gare, mais a finalement cherché un autre emplacement pour des raisons de sécurité.
La sculpture de l’artiste britannique Mason Storm, intitulée «Saint or Sinner» (Saint ou Pécheur), représente l’actuel président des États-Unis vêtu d’une combinaison de détenu orange.
L’article