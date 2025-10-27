Ce visuel généré par IA de Donald Trump en Masterchief a été publié par La Maison-Blanche ce lundi 27 octobre 2025 Image: The White House

La guerre des consoles est terminée (et Trump est content)

Halo, la licence de Microsoft et fer de lance de la Xbox, va sortir sur Playstation 5. Un portage d'une importance historique puisqu'il met fin a 25 ans de concurrence entre les deux fabricants. Une paix qui résonne jusqu'à la Maison-Blanche.

Plus de «Divertissement»

Lorsque Microsoft a sorti sa console Xbox en 2001, le géant américain a débarqué sur un marché dominé par la PlayStation 2 et la GameCube de Nintendo, se plaçant en concurrent direct dans la course à la puissance jusqu’alors dominée par le géant Sony. C’est ainsi qu'a débuté la guerre des consoles, où chacun misait sur ses exclusivités propres à chaque machine.

Aujourd’hui, il se pourrait bien que cette guerre, qui a enflammé de nombreux forums de joueurs au cours des deux dernières décennies, soit enfin terminée. Microsoft a en effet choisi de sortir ses licences les plus emblématiques simultanément sur Xbox et PlayStation. Ainsi, l’annonce de Halo: Combat Evolved sur PlayStation 5 en 2026 sonne le glas de l’exclusivité de la franchise sur Xbox.

Ce jeu sera un remake de la campagne scénaristique du titre original sorti en 2001, lors du lancement de la toute première console de Microsoft. C'est donc un véritable symbole.

Un moment historique dans l’histoire du gaming, puisque l’idée de voir Halo sortir sur PlayStation aurait été inimaginable il y a encore quelques années. Les mentalités chez Xbox ont changé lorsque Microsoft a lancé sa stratégie multiplateforme: les consoles Xbox peinent à se vendre face à la popularité de Sony et Nintendo, et les coûts massifs de développement ont contraint les Xbox Game Studios à se diversifier sur les plateformes concurrentes.

Mais que vient faire Trump dans cette affaire?

Rien d’anormal dans tout cela, si le compte officiel de la Maison-Blanche n’avait pas mis son grain de sel avec une image générée par IA représentant Donald Trump en Master Chief, le héros du jeu Halo. On peut voir le président américain effectuer un salut militaire devant la Maison-Blanche et le drapeau américain avec une épée énergétique à la main.

La publication n’a vraiment aucun sens de la part de l'administration Trump, si ce n’est celui de plaisanter, sans doute pour faire référence aux sept guerres que le président aurait prétendument fait cesser, lui qui aime tant s’en vanter.

Trump adore l'IA: Trump s'est trompé de sabre laser et ça nous a inspiré

Autre facteur troublant: l’annonce publiée sur les réseaux sociaux officiels de la Maison-Blanche s’accompagne d’un retweet de GameStop, une chaîne de magasins de jeux vidéo aux États-Unis. Le géant de la distribution avait posté un communiqué annonçant officiellement la fin de la guerre des consoles. Qu’une administration publique s’amuse à relayer le tweet d’une entreprise commerciale suscite forcément l’interrogation des internautes.

Par ce visuel, Trump revendique-t-il avoir joué un rôle clé dans la fin de la guerre des consoles? Probablement pas. Cependant, il se pourrait bien que la Maison-Blanche, en quête de buzz, cherche à séduire les joueurs américains et son électorat jeune.

Ce qui se cache réellement derrière cette image, nous n’en saurons rien, d’autant que l’administration Trump est friande d’images générées par IA mettant en valeur le président américain. Il n’empêche que le buzz est bien là, cumulant près de 10 millions de vues au moment où nous écrivons ces lignes. Quant aux commentaires sous la publication, ils oscillent entre rires et consternation.