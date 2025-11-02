pluie modérée
Inde

L’Inde propulse son satellite de télécom le plus lourd en orbite

Dimanche, l’Inde a placé en orbite le CMS-03, son satellite de télécommunications le plus lourd, propulsé par le lanceur LVM3-M5, renforçant ainsi son ambitieux programme spatial.
02.11.2025, 17:0202.11.2025, 17:02

L'Inde a placé dimanche en orbite le plus lourd satellite de télécommunications jamais lancé depuis son sol, nouvelle étape de son ambitieux programme spatial, a annoncé son agence spatiale (ISRO).

«L'engin (...) a été déployé avec succès sur son orbite», a annoncé le patron de l'ISRO, V. Narayanan, sous les applaudissements des scientifiques et techniciens du centre spatial de Sriharikota, dans l'est du pays.

D'une masse de 4,4 tonnes, le CMS-03, dédié aux télécommunications au-dessus de l'océan et du territoire indien, a été expédié dans l'espace grâce au lanceur LVM3-M5, dont c'était le premier vol.

Cette fusée de deux étages, équipée de deux propulseurs auxiliaires, est une version améliorée de celle qui avait envoyé vers la surface de la Lune une sonde de conception indienne en août 2023.

L'inde visa la Lune en 2040

Avant l'Inde, seuls la Russie, les Etats-Unis et la Chine étaient parvenus à expédier et faire atterrir un engin sur le sol lunaire.

Pékin déploierait des armes spatiales à une «vitesse impressionnante»

Le pays le plus peuplé de la planète affiche de grandes ambitions en matière de conquête spatiale.

Après avoir placé une sonde en orbite autour de Mars en 2014 et en posant un robot sur la Lune en 2023, l'ISRO prévoit d'envoyer un astronaute en orbite par ses propres moyens en 2027.

Le premier ministre indien, Narendra Modi, a pour sa part annoncé sa volonté de faire marcher un Indien sur la Lune d'ici à 2040. (tib/ats)

