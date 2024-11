Vidéo: watson

Il explique pourquoi il a voté et sa réponse est lunaire

Les Américains, ce peuple fascinant, ont voté pour leur président. Certains citoyens sont vraiment investis, d'autres un peu moins, comme cet homme interrogé par une chaîne de TV américaine.

Plus de «Divertissement»

Depuis ce matin, c'est la joie pour certains, et la gueule de bois pour beaucoup d'autres. La rédaction de watson et le monde entier ont tremblé face au résultat des élections américaines. Le jeu est plié, Trump a gagné. Les enjeux sont considérables, non seulement pour les Etats-Unis, mais aussi pour le reste du monde, puisque cette sélection aura inévitablement un impact sur l’Ukraine, le Moyen-Orient, ou encore le climat.

Mais alors que de nombreuses personnes aux Etats-Unis digèrent ses résultats avec satisfaction ou en grinçant des dents, il y a aussi des électeurs légèrement différents qui voient le tout avec un peu plus de légèreté.

C'est le de Brian. Est-ce que ce jeune homme aime juste plaisanter, est-ce simplement le calme incarné ou n'est-il tout simplement pas très intéressé par le résultat des élections? Ce qui est certain, c'est que son intervention est devenue virale.

«Je n'avais pas l'intention de voter jusqu'à ce que ma copine me menace de rompre si je n'y allais pas»

Il n'est pas surprenant de voir des citoyens si peu investis. Aux Etats-Unis, le taux d'abstention est historiquement très élevé, même pour l'élection présidentielle. En moyenne, un électeur sur trois n'a pas voté et, chez les jeunes, une personne de moins de 30 ans sur deux ne s'est pas rendue aux urnes.