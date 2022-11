Sondage

2 milliards au loto: on fait quoi de tout ce fric🤑? A vous de jouer!

2,04 milliards de dollars ont été remportés ce mardi à la loterie américaine Powerball, un record mondial. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter avec tout ce fric?

Imaginez: vous achetez un ticket à la loterie américaine Powerball (imaginez également que vous vivez aux Etats-Unis). Vous n'avez qu'une chance sur 292,2 millions et pourtant, vous remportez le gros lot de 2 milliards de dollars (2 milliards de francs). Ça fait beaucoup de choses à imaginer, pourtant, c'est arrivé à un Californien ce mardi 8 novembre.

Près de 2 milliards de dollars, même après taxes, il vous reste un paquet de fric (j'ai pas calculé, j'ai fait des études des journalisme, pas de mathématique).

Que faire de tout cet argent? Que peut-on acheter avec 2 milliards de dollars? Tentez de deviner le juste prix des lots ci-dessous. Je vous l'ai dit, on est là pour imaginer et pour rêver.

Pourquoi s'acheter une île quand on peut s'en acheter plusieurs?

«Parida Island» est une île se situant au Panama et elle fait 87 hectares. Elle est sauvage et finalement pas si cher quand on a 2 milliards de dollars.

Combien de «Parida Island» pouvez-vous acheter? 11 22 266

Un superyacht, ça vous tente?

C'est actuellement le yacht le plus cher du monde. Il appartient à l'ancien propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich. Il peut accueillir 40 passagers et 70 membres d'équipage. En plus d'une salle de cinéma et plein d'autres trucs wahoo! il possède un système de défense antimissile. On sait pas ce que ça veut dire mais ça en jette.

Combien d'Eclipse pouvez-vous acheter? Même pas un Un Deux

Revenons à un bien de première nécessité

Avec 2 milliards de dollars, demandez-vous combien de bouteilles de Suze vous pourrez vous acheter. Imaginez... le rêve!

Combien de bouteilles de Suze pouvez-vous acheter? 80 millions de bouteilles 88 millions de bouteilles 90 millions de bouteilles

Vous voulez un chien? Vous pouvez même en avoir plusieurs

Et pourquoi pas le chien le plus cher du monde, histoire de ne pas perdre le cap. Un mastiff tibétain, ça vous tente? C'est une sacrée bête. Il vous faudra une grande maison (on va y venir).

Combien de mastiffs tibétains pouvez-vous acheter? 1428 11'428 111'428

Justement, la maison...

Avec 2 milliards, vous pouvez acheter «The One». Oui, il y a une maison qui s'appelle «The One» dans le quartier très chic de Bel-Air à Los Angeles et qui est l'une des demeures les plus chères du monde. Avec 9754 m2, vos mastiffs tibétains auront assez de place pour s'ébrouer. Alors combien de «The One» pouvez-vous vous payer avec 2 milliards?

Combien de «The One» pouvez-vous vous offrir? One Sixteen Seventeen

Voyez-le comme un investissement

La maison Christie's a mis aux enchères le 3 novembre dernier le sac Hermès Kelly 25 Himalaya, une pièce unique en crocodile du Nil blanc mat et bijouterie en palladium. En plus de payer très cher votre sac, vous mettez en colère PETA.

Combien de Kelly 25 Himalaya pouvez-vous acheter? 22 3712 23 354

Ridiculisez les célébrités

On ne peut pas être milliardaire et ne pas avoir de jet privé. C'est de l'ordre du bon sens. S'il faut acheter un jet, tant qu'à faire, achetons celui des stars, genre celui de Kim Kardashian. Mais combien pouvez-vous en acheter? Détail de riche: l'intérieur est en cachemire.

Combien de jets privés pouvez-vous acheter à Kim Kardashian? 1 3 13

Et vous, vous feriez quoi avec tout ce fric? Dites-le-nous dans les commentaires!

