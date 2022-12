Votez pour le plus moche pull de Noël de la rédaction

Avouez, ça mérite une cover Vogue Listenbourg... watson

Sondage

Votez pour le pull de Noël le plus moche de la rédaction

Noël, c'est pas que les cadeaux et les chansons, c'est aussi le concours du Ugly Christmas Sweater au sein de la rédaction watson. Alors à vos rennes chelou et bonhommes de neige cringe...partez....Votez!

Team watson Suivez-moi

Margaux

Pourquoi faut-il voter pour moi? Parce que je ne tape pas une pose cringe avec un pull cringe en polyester cringe avec des pompons cringe pour rien. Joyeux Noël!

Sven

Ce pull est dans mon armoire depuis qu'une sombre soirée placée sous le signe du «arborez le pull de Noël le plus moche» avait été organisée par des amis. J'ai donc cherché le tricot le plus rebutant et trouvé cette merveille de mauvais goût. Quand le ridicule ne tue pas, voilà mon argument principal.

Marie

Non mais y a pas photo... Mon pull est le meilleur, parce qu'il est complètement d'actualité. Tout le monde déteste Salt Bae cette semaine et tout le monde déteste les pulls de Noël... C'est une inception. Votez pour mon pull, bordel!

Marine

Pourquoi voter pour mon pull? Car c’est le haut d’un authentique pyjama Disney H&M à 2 balles, ressorti des profondeurs de mon armoire juste pour faire plaisir à mes collègues. Mes autres pulls (plus moches) sont chez ma mère. C’est Noël, ayez pitié.

Fabien

Qui peut résister à Bugs Bunny?

Alyssa

Mon pull de Noël, d'un bleu marine sobre, n’est pas aussi cliché que celui de mes collègues. Bon ok, y a des sapins, des flocons et des bonshommes en pain d’épice. Mais le vêtement dans son ensemble évoque les fêtes de manière subtile et élégante.

Alberto

C'est clairement le meilleur, non?

Maida

Votez pour moi parce que sans moi vous n’auriez jamais tout ce contenu cool sur Instagram (et parce que mon pull est trop mims). ⛄️

Alexandre

Mon pull respire le swag de Nowel: un sapin à lunettes sombres qui se la pète sous ma tronche insupportable. Votez pour moi.

Chiara

Je devrais gagner parce que je me respecte assez pour ne pas avoir acheté de pull de Noël et de l’avoir piqué à mon copain, pas comme les autres personnes cheesy de cette rédaction.

Joanna

Votez pour mes mailles débraillées, parce que, contrairement à mes collègues, j'ai PAS tout misé sur un bonhomme de neige racoleur et tout mignon. C'est encore l'année du tigre, alors on donne tout!

Alors, qui a remporté la palme du plus beau pull de Noël, selon vous? Margaux - and merry Cringemas! Sven - son fond d'armoire est magique Marie - le sel, c'est la vie, et Inception aussi Marine - Disney c'est tout l'esprit de Noël Fabien - impossible de résister à Bugs Bunny, on vous l'avait dit Alyssa - flocons et pain d’épice, c'est la base Alberto - Le plan de sobriété, c'est aussi à Noël Maida - "I love you snow much", trop mims Alexandre - YO HO HO (emoji lunettes de soleil) Chiara - un père Noël qui s'étouffe dans une cheminée, tout y est Joanna - un pull moche peut abolir la magie de Noël, la preuve

