watson fête ses 2 ans: méritez-vous de nous lire?

Ce mercredi, watson Romandie souffle sa deuxième bougie! Vous pensiez bien qu'on allait pas se priver de l'occasion pour vous soumettre un petit quiiiiiz!

Si vous nous avez suivis avec assiduité ces deux dernières années (et même si ça ne fait que deux semaines), vous n'êtes pas sans ignorer que, chez watson, on adore vous demander votre avis sur tout et n'importe quoi. Surtout sur n'importe quoi.

Accrochez vos ceintures, c'est parti!

Une question facile, pour commencer… Quel adjectif résume le mieux watson, pour vous? Intelligent Subtil Sobre Elégant

Ça, forcément, vous le savez: quelle couleur définit watson? Le bleu Le jaune Le fuschia Les paillettes (évidemment, que c'est une couleur)

Sinon, chez watson, vous allez surtout aller chercher… Les conclusions du dernier rapport du GIEC Toutes les infos sur le marché de Noël des Pont-de-Martel Une critique littéraire du dernier Prix Nobel de littérature L’interview du philosophe Edgar Morin Une enquête économique ultra pointue

On vous charrie. Sinon, on peut vous demander ce que vous aimez vraiment chez watson? Le regard (vraiment) décalé sur l’actualité Les sujets militaristes sur l'Ukraine et la Russie Les chroniques Copin comme Cochon méchamment drôles Les commentaires ronchons sur tout et n'importe quoi Les faits divers morbides à souhait et la vie décadente des people (avouez)

Au fait, à quelle fréquence lisez-vous watson? Hm, joker. Je lis absolument tous les articles que vous faites, vous êtes géniaux! De temps en temps, quand je suis sur les toilettes ou dans le bus watson, c’est quoi?

Et seriez-vous capable de dire quel titre n’a PAS été publié sur notre site? Ivre, il asperge un flic de sang, crie qu'il a le sida et fait l'hélicobite Ce bébé naît avec une queue qui a continué de grandir Il est prêt à se faire amputer d'une jambe pour devenir un alien Poutine aurait «déféqué» de façon «incontrôlable» après une chute

Bien joué, petit malin! En fait, tous ces titres horribles ont été publiés sur notre site. C'était le test à ne pas rater. Si vous le saviez, vous méritez clairement de lire watson!

Tenez, c'est cadeau...

Pour ne pas nous jeter trop de fleurs, quel est le plus grand défaut de watson, selon vous? watson est vraiment le média le plus putaclic de l'histoire des médias watson me donne honte de cliquer sur chaque article (mais je clique quand même) watson pourrait quand même parler un peu plus des Pont-de-Martel watson n'a aucun défaut. Ce média est super ❤️

En dépit de ça, vous allez continuer à lire watson deux ans supplémentaires? Certains jours, j’hésite vraiment... Ce quiz débile m’a convaincu: je quitte le navire. Bye! Et comment! Bon anniversaiiiiiire!