Il y a quand même un mec qui a couru 42 kilomètres avec un masque. Faut le faire.

Le marathon de New York en images et en gifs

Dimanche 7 novembre, 33 000 personnes ont couru les 42 kilomètres de New York. Le compte Instagram @newyorknico a posté plusieurs vidéos de cet événement exceptionnel.

Nicolas Heller est vidéaste. Sur son compte Instagram suivi par 710 000 followers, il publie photos et vidéos des personnes (plus ou moins excentriques) qui font de New York une ville si singulière. A l'occasion du marathon, il a filmé l'ambiance et les coureurs.

On a converti ses vidéos en gifs, parce qu'on sait que vous aimez les gifs.

Cette année, à cause du covid, il n'y avait «que» 33 000 coureurs au lieu des quelque 55 000 des autres années. Cette édition est la première depuis deux ans.

«I believe I can fly»

Pas très fin mais efficace

Les New Yorkais sont très inspirés quand il s'agit de faire des pancartes encourageantes. instagram newyorknico

Ça a «presque» l'air facile

Dans la bonne humeur

Force et honneur

Il y a beaucoup d'aveugles accompagnés qui courent le marathon de New York. Je le sais parce que je l'ai fait. instagram newyorknico

Pour donner du courage

Très utile quand on n'a plus de mouchoir

42 kilomètres je rappelle...

«La ferme les jambes, on va y arriver»

Respect Madame

Le bonheur de voir ses amies venir vous encourager❤️

Les chiens de NYC aussi encouragent les coureurs👇

Et elle, elle en pense quoi du running?