Le frère de Léa Doffey, 22 ans, finaliste de la Star Academy se confie. watson

«Elle n'a pas changé»: Le frère de Léa de la Star Ac' témoigne

La Romande Léa Doffey s'est hissée jusqu'en finale de la Star Academy qui aura lieu ce samedi 7 février. Une fierté pour sa famille, notamment pour son frère Loïc qui se confie à watson.

Léa Doffey, 22 ans, a atteint la finale de la Star Academy après plus de trois mois dans le château de Dammarie-les-Lys. Elle s'est transformée vocalement tout au long de l'aventure et s'est dévoilée peu à peu devant les caméras. Entretien avec Loïc, son frère aîné de 28 ans, qui ne tarit pas d'éloges à son égard.

Loïc, on s'était croisé à Bienne lors du passage de votre soeur au centre de jeunesse, vous sembliez ému et surpris par la foule qui l'attendait. Qu'est-ce qui a changé chez elle?

Elle dégageait une joie immense. Elle a trouvé sa passion, elle ne doute plus et n'a plus peur de faire les choses.



«Poétiquement, je dirais que malgré sa timidité, c'est une fleur qui a éclos, c'est beau de la voir si heureuse»

Qu'avez-vous pensé la dernière fois que vous vous êtes vus à la maison?

On est très fiers de son parcours. On lui a demandé aussi quelles étaient ses chansons préférées lors des prime et comment était l'ambiance au château, bref, des discussions normales pour une famille qui n'a pas été réunie depuis plusieurs semaines.

Alors, quelles étaient ses chansons préférées durant les prime?

Read All about it d'Emilie Sandé et Je t'emmène au vent avec Gaetan Roussel. Pour celle-ci, c'était la première fois qu'elle chantait dans le public, mais elle a pris un plaisir énorme.

Vidéo: watson

Cela fait plus de trois mois qu'elle est en formation au château, avez-vous remarqué des changements à son sujet?

Oui, elle a pris de l'assurance. Vous savez, Léa est une grande timide. Elle a toujours été très réservée et la Star Ac' l'a montrée sous un nouveau jour.

«J'ai vu son comportement de prime en prime, elle se dévoilait de plus en plus»

Maintenant elle ose parler de certaines choses, comme la famille ou la maladie de notre père. Elle n'aime pas en parler, encore moins à la télévision, mais sa formation au château lui demande de se dévoiler un peu plus et nous découvrons qu'elle arrive mieux à parler de ce qu'elle ressent.

«Léa n'a pas changé sur le fond, mais on la voit rayonner dans cette expérience, elle est plus joyeuse»

Quand elle est rentrée au château, elle pensait rester une à deux semaines, elle est arrivée jusqu'en finale et, franchement, on a vu sa progression, c'est impressionnant.

Votre père nous a dit que petite Léa chantait tout le temps. En tant que grand frère, ça ne vous a jamais dérangé?

Pas du tout (rires). Léa chantait et dansait à la moindre occasion. Elle chantait dans sa chambre, durant les repas et les fêtes de famille, dans le jardin, partout! Alors, c'est vrai qu'à dix ans, elle ne chantait pas si bien qu'aujourd'hui, mais il faut aussi expliquer qu'elle n'a jamais pris de cours particuliers de chant.



«A la maison, c'était maman la coach vocale»

Ce qui est étonnant, c'est que Léa a toujours été très timide, surtout à l'adolescence, mais le fait de chanter et de danser devant un public ne lui faisait pas peur. Chanter et danser lui a toujours procuré un grand bonheur, c'était un véritable rayon de soleil à la maison.

Elle chantait devant vous aussi?

Alors, c'est drôle que vous me posiez la question, mais non, elle ne l'a jamais fait, peut-être qu'elle était gênée de chanter directement devant son grand frère.



Léa a dit de nombreuses fois que sa famille l'avait toujours soutenue, vous l'avez encouragée dans son parcours?

Oui, on a toujours cru en ses qualités de chanteuse. Maman lui donnait des conseils de chant, mais cela restait un hobby pour nous. Nous n'avons pas fait de plan de carrière. Nous n'imaginions pas qu'elle irait si loin à la Star Ac', mais nous n'avons jamais perdu espoir qu'elle réalise son rêve.

Cagnotte record La cagnotte en ligne pour soutenir Léa Doffey atteint plus de 30 000 francs suisses à l'heure où nous publions cet article. «Nous espérons que ce coup de pouce venu de Suisse pourra faire la différence et, qui sait, lui rapporter la victoire», s'enthousiasme son frère Loïc. Rappelons que cette cagnotte sert à rembourser les nombreux votes effectués chaque jour par un groupe de fans français de Léa.

Et dans votre entourage? Est-ce que vos amis vous parlent régulièrement de votre petite soeur, maintenant qu'elle est devenue une célébrité?

Bien sûr, et ils sont impressionnés par son parcours. Mes amis les plus proches savaient qu'elle chantait bien, mais quand ils l'ont vu se produire sur scène à la télévision, ils ont remarqué qu'elle était faite pour ça.



Quelle est la personne la plus fière de son parcours au sein de votre famille?

C'est moi qui suis le plus fier d'elle. Maman et papa le sont aussi, bien entendu, mais maman est beaucoup dans l'émotion. De mon côté, je suis quelqu'un de réservé et je ne montre que rarement mes émotions, alors on remarque un peu moins que je suis extrêmement fier. Je peux vous dire que lorsque je la vois sur scène, je repense à ce qu'elle faisait petite à la maison et à sa ténacité.

«Léa est exactement là où elle devait être»

Voir sa soeur si épanouie ne peut être qu'un grand bonheur.