Ces burgers décadents se trouvent en Suisse

Ce restaurant sert des burgers si gigantesques qu’ils ressemblent davantage à des tables basses qu’à des plats. Viande en kilos, cheddar qui dégouline, saucisses plantées dans le pain comme d'élégantes bougies... Chez A2 Burger & More, il vaut mieux venir avec l’estomac bien accroché, et prévoir idéalement quelques semaines de jeûne avant et après.

Une petite faim? Dommage. Pour profiter pleinement de ce que cet établissement a de mieux à offrir, il vaut mieux avoir une faim conséquente.

A moins de deux heures de Lausanne, quelque part en Suisse alémanique, se cache une adresse qui ferait pâlir d’envie bien des amateurs de défis gastronomiques. Bienvenue chez A2 Burger & More, un restaurant de burgers situé à Oensingen qui propose des monstres de viande, des créations dignes d’un concours de mangeurs et une ambiance qui dit merde à la modération et au cholestérol.



Sur TikTok, le compte du resto affiche près de 200 000 followers, preuve que les burgers géants ont un public fidèle. Plusieurs de leurs vidéos ont d’ailleurs récemment fait péter l’algorithme, avec jusqu'à plus de 30 millions de vues pour celle-ci.

Des burgers de la taille d’une table basse

Les menus donnent une idée claire de l’esprit du lieu: ici, on n’est pas là pour enfiler des perles ou commander un timide cheeseburger fadasse. Non. Chez A2 Burger & More, les burgers sont monstrueux, parfois tellement imposants qu’ils font la taille d’un chat ou d’une table basse. Des exemples?

Il y a le XXXL Bacon Burger: environ 2 kg de viande maison, bacon de veau, œuf au plat, fromage, tomates, jalapeños… avec supplément sauce fromage disponible «si besoin». Vous avez peur que ça fasse trop light? Très bien, il y a aussi le XXXL Party Burger, soit une bête de 3 kg de pur burger, avec 8 steaks hachés, 4 mini-burgers, des onion rings, chicken nuggets et 500 g de frites.

Des créations qui défient la gravité Image: dr

N'ayez crainte, un peu de laitue, quelques tomates, des oignons et de la roquettes se sont aussi perdus au milieu de cette élégante tour de bouffe pour équilibrer un peu le tout.



Et si cherchez quelque chose d’un peu moins monumental sans pour autant perdre la face, ils ont aussi des burgers «classiques» et raisonnables:

Ils restent toutefois chargés en garnitures, pour que chaque burger reste une expérience (et une potentielle remise en question devant le miroir).



Le rêve américain made in Switzerland

L’ambiance revendiquée ici? Une expérience gastronomique rare made in USA en plein cœur de la Suisse. L’endroit se veut convivial, festif, parfait pour une sortie en groupe, surtout si l’objectif est de partager (ou d’affronter, c’est selon) un burger de la taille d’un enfant de deux ans. Vous pouvez même opter pour une explosion de couleurs sur votre burger-table-basse, elle est pas belle la vie?

On ne va pas se mentir, il faut avoir l’estomac bien accroché pour venir ici. Si la stratégie est de ne rien manger trois jours avant, et rien trois jours après, c’est bien vu. Parce qu’un burger XXXXXL ici ne se mange pas, il se vit. Et peut-être même qu'il se décède. Cette phrase n’a aucun sens. Pas plus que la taille de ces charmantes créations qui sauront chatouiller vos papilles et faire grimper votre taux de cholestérol au firmament. Bon appétit.

