Les fans de la Suissesse Léa Doffey en demi-finale de la Star Ac', s'organisent pour voter pour elle watson

Les fans de la Romande de la Star Ac' ont une stratégie pour la soutenir

Léa Doffey sera en demi-finale de la Star Academy ce samedi 24 janvier. Les votes ne pouvant pas s'effectuer depuis la Suisse, ses fans ont mis en place une cagnotte en ligne pour financer des résidents français qui votent activement. On vous explique tout ça.

Plus de «Divertissement»

«L'idée est venue de deux femmes qui nous ont contactés au mois de décembre pour nous parler d'une cagnotte qu'elles avaient organisée pour Léa», raconte Loïc Gonçalves, le frère de la demi-finaliste de la Star Academy.

Ce vendredi, la cagnotte en ligne s'élève à plus de 21 000 francs et elle doit financer des votes qui sont effectués depuis la France. Comment cette cagnotte s'est-elle mise en place et comment fonctionne le système de votes? Explications.

Une idée de fans

«Je ne connais pas Léa personnellement, mais je trouve qu'elle dégage quelque chose de très humain et j'ai hâte qu'elle fasse carrière», explique Jessica, l'une des initiatrices de la cagnotte en ligne. En effet, la jeune femme française a créé la cagnotte en ligne pour soutenir Léa Doffey, tout cela sur un véritable «coup de coeur».

«Dès que je l'ai vue sur l'écran, je me suis dit qu'elle deviendrait une grande artiste» Jessica, créatrice de la cagnotte en ligne et fondatrice des Léaddicts, le fan club de la Suissesse

Jessica, qui se définit comme une fan de Léa, sait qu'il est impossible pour les Suisses de voter depuis leur pays. Elle décide alors de mettre en place un système de votes et contacte rapidement Loïc, le frère de Léa Doffey qui ne s'attendait pas à cette initiative. «On ne les connaissait pas du tout, ni le système de télévote, on ne pensait pas que ma soeur pouvait fédérer autant de monde autour d'elle», raconte Loïc Gonçalves. Jessica explique à watson qu'elle souhaitait intégrer un membre de la famille Doffey pour plus de légitimité et pour endosser un rôle primordial dans la gestion de la cagnotte.

Vidéo: watson

Comment ça marche?

Toutes les personnes qui ne résident pas en France et qui ne peuvent pas voter dans l'émission, peuvent faire un don via la cagnotte. Celle-ci financera le remboursement des votes.

«En effet, chaque vote à TF1 coûte 0,99 euros et nous avons mis en place des groupes de votants qui résident en France, qui sont généralement des fans et qui vont voter plusieurs fois par jour.» Jessica

appel aux téléphones votants pour faire gagner Léa, la candidate suisse à la Star Academy image: capture

«Une personne résidant en France peut donc voter jusqu'à 48 fois par jour ce qui représente un peu moins de 50 euros de frais», explique Jessica. «Ces frais s'accumulent de jour en jour et ils sont remboursés grâce à la cagnotte». Une véritable organisation s'est donc mise en place pour gérer ces télévotes, Jessica travaillant bénévolement avec 4 personnes dont Loïc le frère de Léa, qui est en charge des remboursements et Laurine, la coresponsable de la cagnotte.

Concernant les personnes qui votent quotidiennement, une centaine selon nos interlocuteurs, elles sont pour la plupart membres du fan club ou des nombreuses pages dédiées à Léa sur les réseaux sociaux.

«On a réuni une communauté de fans de Léa pour voter un maximum pour elle» Jessica, initiatrice de la cagnotte en ligne

La Française nous explique avoir accumulé près de 10 000 votes pour la demi-finale de Léa qui se déroulera samedi 24 janvier, mais que cela est loin d'être suffisant. «La Star Ac' est une émission en prime time, il y aura des centaines de milliers de personnes devant leur écran samedi soir et des milliers voteront aussi pour Sarah, l'autre demi-finaliste. Nous avons encore besoin de monde pour voter aujourd'hui, mais aussi durant le prime», rappelle Jessica. Quant aux sommes récoltées sur la cagnotte, Loïc nous explique qu'elles sont en moyenne de 30 francs par personne, mais qu'un donateur «très généreux» a versé 500 francs «en une fois».

«Les dons proviennent en majorité de Suisse, mais nous en avons aussi du Portugal, de la Côte d'Ivoire et même de France» Jessica

Jessica explique que pour faciliter les contrôles des votes effectués par les groupes de téléphones votants, elle demande une copie d'écran comme celui-ci 👇🏽.

«Nous avons organisé des groupes de téléphones votants pour simplifier les remboursements», raconte Jessica. Effectivement, il est plus simple de rembourser une centaine d'euros par personne que de transférer des petites sommes, tout transfert incluant des frais, précise la jeune femme.

Jessica ajoute que si l'argent de la cagnotte n'est pas utilisé entièrement, c'est la famille de Léa qui aura la somme restante. «Nous allons demander à Léa si elle souhaite l'offrir à une association, c'est à elle de décider», confirme son frère Loïc.

Un élan désintéressé

Réunir des centaines de fans qui votent régulièrement, mettre en place un système de contrôle, gérer une cagnotte qui se monte aujourd'hui à plus de 20 000 francs est une démarche totalement désintéressée selon Jessica, qui a vu son idole lors d'un prime mais qui ne lui a pas encore parlé.

«Je n'ai pas d'attente personnelle vis-à-vis de Léa, l'objectif initial était de l'envoyer en tournée et j'en suis très heureuse» Jessica

La Suissesse encore au château ne sait pas grand-chose sur les Léaddicts, le fan club qui lui est dédié, ni sur la cagnotte qui a été mise en place pour elle. Son frère Loïc nous explique ne pas avoir souhaité la «déconcentrer».

Jessica confirme qu'une des membres de l'équipe de la cagnotte a vue Léa lors d'une dédicace, elle lui a dit qu'elle faisait partie du fan club, mais n'a pas donné de détails sur la cagnotte en ligne. «Elle a eu quelques secondes avec Léa, elle lui a dit qu'on l'aimait et qu'on la soutenait jusqu'au bout», ajoute-t-elle. Interrogée sur son envie de rencontrer Léa à sa sortie du château, Jessica répond par l’affirmative : «Bien sûr que ça me ferait plaisir comme toutes les fans, mais ce qui compte c'est qu'elle fasse carrière, elle est faite pour ça».