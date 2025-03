Steve Buscemi en tatouage, ça vous tente? Voici 19 inspirations

Non seulement il a les yeux les plus impressionnants d'Hollywood, mais c'est aussi un grand acteur qui a joué dans plus de 100 films et séries.

Ce jeu vidéo va ravir les fans de stratégie militaire

Nous avons testé Dynasty Warriors: Origins et nous avons combattu des milliers d’ennemis pour assister au couronnement du nouvel empereur des Musō.

C’est sur ces phrases que s’ouvre Les Trois Royaumes, le livre chinois du XVe siècle qui relate, de manière romancée, la période des Trois Royaumes de la Chine antique (IIᵉ siècle – IIIᵉ siècle apr. J.-C.). L’ouvrage fait partie des incontournables de la littérature chinoise et constitue une œuvre militaire et historique majeure. Avec ses personnages hauts en couleur, ses intrigues politiques et ses grandes batailles, ce récit marquant est digne des grandes épopées ou tragédies shakespeariennes. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas leurs classiques, on peut également faire le parallèle avec Game of Thrones.