Ces châteaux de sable sont de véritables œuvres d'art

De retour de vacances et déjà nostalgique? On vous rafraîchit la mémoire avec ces châteaux de sable dignes de figurer dans un musée.

Plus de «Divertissement»

Ah, les vacances à la mer! Qui ne se souvient pas de s'être attelé, enfant, à la construction de châteaux de sable tout pourris, qui finissaient mangés par les vagues et achevés par les flips-flop des touristes en goguette?

Certains, pour marquer les esprits et leurs territoires, ont laissé parler leur ambition et leur patience, en prenant en otage quelques acres de terrain pour construire de véritables œuvres dignes du MUDAC. Sans plus tarder, voici 24 œuvres construites grâce à des petites pelles et des seaux en plastique qui n'ont rien à envier à l'art traditionnel.

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Thor a passé ses vacances «ença» en Valais Vidéo: watson

Les vacances: attentes vs réalité 1 / 34 Les vacances: attentes vs réalité

(smi)