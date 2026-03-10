assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

Besoin de rire? Nous avons ce qu'il vous faut

Gleich wirds wild: Die lustigsten Fails der Woche sind da!
Ça va devenir sauvage: voici les fails les plus drôles de la semaine!Image: instagram/watson

Besoin de rire? Nous avons ce qu'il vous faut

Le soleil laisse place à la pluie et nous voilà (encore) au début d'une semaine où il fait bon de pouvoir s'échapper un peu du quotidien. Rien de tels que quelques Fails bien sentis pour cela.
10.03.2026, 05:3510.03.2026, 05:35
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

De rien, c'est gratuit!

C’est parti!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Les influenceurs culinaires n’ont pas toujours la vie facile.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Comme nous sommes déjà en mars, nous pouvons lentement mais sûrement commencer à nous réjouir de l’été, non?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

C’est quand même très mignon.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Parfois, la vraie victoire consiste simplement à s’accommoder d’un échec.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Voici encore quelques images…

ÇA, on appelle sans doute une nuit vraiment très difficile.

Die lustigsten Bilder der Woche
Image: reddit

Le pire fail de la semaine.

Des choses comme ça arrivent vraiment? Comme ça, tout simplement?

Die lustigsten Bilder der Woche
Image: instagram

Ah, cette marque, je la connais, elle est cool!

Die lustigsten Bilder der Woche
Image: reddit
Image
reddit

Dans la catégorie «les choses qui vont te tuer cette nuit»:

Die lustigsten Fails der Woche: Creepy Pikachu
Image: instagram

Pikachu, encore une fois.

Pourquoi le Pikachu des aires de jeux est-il toujours aussi flippant?

Die lustigsten Fails der Woche: Creepy Pikachu
Image: instagram

Le mème fail de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Meme mit haarigem Hals
Image: instagram

Le fail, c’est toi quand tu vois des cous poilus.

De rien, c'est gratuit!

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Merci de fumer.

Rien ne vaut un joli fan-art <3

Fan Art Tail: 50 Cent auf Zuge gesprayt
Image: instagram

5,89 dollars pour un sandwich à l'enfant? Une bonne affaire!

Fail: Kinder Sandwich
Image: instagram

Sandwich pour enfants croustillant.

Surprise!

Surprise

Nous aussi, ours. Nous aussi.

Die lustigsten Fails der Woche: Bär
Image: instagram

Et puisque nous sommes sur le thème des jouets: la contrefaçon de la semaine.

Fail: Fälschung der Woche: Simpson
Image: reddit

The Sinpusen.

Veuillez jeter le papier toilette dans la poubelle (et les enfants dans la cuvette?).

Die lustigsten Fails: Design Fail der Woche
Image: reddit

(Design de la semaine plutôt douteux.)

Au fait, avons-nous déjà eu droit au tatouage de la semaine?

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Image: reddit

Pouce levé pour cet exemplaire!

La saison des glaces arrive bientôt, youpi!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

La preuve que le Japon vit déjà en l’an 3000.

Vieux, mais touuuuuuujours…

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

…et tcho bonne!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-win

C’est vraiment joli, non?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Le meilleur du Divertissement cette semaine
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Vidéo: watson

26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami

1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ces chiens présentent des risques respiratoires
1 / 16
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
source: universal images group editorial / bsip
partager sur Facebookpartager sur X
Harry Styles se confie sur la mort de Liam Payne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici pourquoi le streaming ne nous fait plus rêver
Netflix, Amazon Prime ou Disney Plus: les plateformes nous noient sous un déluge de contenus. Mais pour la génération Z, ce qui devait être un plaisir vire au fardeau. Un expert nous explique les dessous de cette lassitude.
Un catalogue infini, accessible partout et tout le temps. Sur le papier, l'offre de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV+ ou encore HBO Max a tout du paradis pour cinéphiles. Pourtant, pour la Gen Z, la machine semble s'enrayer.
L’article