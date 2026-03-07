beau temps14°
DE | FR
burger
Divertissement
streaming

Pourquoi les plateformes comme Netflix et Disney s'essoufflent

Voici pourquoi le streaming ne nous fait plus rêver

Netflix, Amazon Prime ou Disney Plus: les plateformes nous noient sous un déluge de contenus. Mais pour la génération Z, ce qui devait être un plaisir vire au fardeau. Un expert nous explique les dessous de cette lassitude.
07.03.2026, 11:5507.03.2026, 11:55
Annika Danielmeier / watson.de

Un catalogue infini, accessible partout et tout le temps. Sur le papier, l'offre de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV+ ou encore HBO Max a tout du paradis pour cinéphiles. Pourtant, pour la Gen Z, la machine semble s'enrayer.

Aujourd'hui, de nombreux jeunes font l'expérience de la «streaming fatigue» — une fatigue mentale face à cette montagne de contenus. Jens Vogelgesang, spécialiste en communication à l'université de Hohenheim, a analysé ce phénomène de rejet.

L’acteur Cillian Murphy fait ses adieux à «Peaky Blinders»

Le streaming agace les jeunes

Pour Vogelgesang, le problème est double: les prix grimpent et la disponibilité des œuvres joue à cache-cache. Comme il l'explique, ceux qui ont des goûts éclectiques ou qui traquent une œuvre précise se retrouvent souvent perdus dans une jungle de droits de diffusion.

Il pointe aussi du doigt une zone d'ombre du modèle économique: l'achat virtuel. «Quand j'achète un film, je n'achète pas vraiment l'œuvre, j'acquiers simplement un droit d'utilisation permanent», précise-t-il.

Netflix s'incline: coup de théâtre dans le monde du streaming

Le hic? Si la plateforme perd la licence, le film disparaît de votre bibliothèque, même si vous l'avez payé. Une pilule difficile à avaler qui pousse de plus en plus d'utilisateurs à dire «ciao» à leurs abonnements.

Le retour en grâce du papier et de l'esthétique

Pendant que le streaming s'essouffle, un vieux rival reprend des couleurs: le livre. La Gen Z redécouvre le plaisir de l'objet physique. Comme le souligne Vogelgesang:

«Une belle couverture sur un écran n'aura jamais le charme d'une pochette de vinyle ou d'un beau livre»

Et c'est aussi une question de paraître. Un film streamé ou un e-book sur liseuse ne s'exhibent pas fièrement dans un salon. En perdant l'objet, on perd une façon d'afficher sa personnalité. Pour le chercheur, l'aura que l'on dégage en étant un grand lecteur ou un vrai cinéphile s'évapore dans le tout-numérique.

Le meilleur du Divertissement cette semaine
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Elle nous a bien eus
Elle avait suscité l'émoi des fans la semaine dernière, au défilé Gucci, en affichant une coupe au carré radicale. Il s'avère que Demi Moore n'a jamais dit adieu à son iconique chevelure aussi kilométrique qu'historique, grâce à une astuce imaginée par son coiffeur de longue date.
Les adeptes des loooooooooooongs cheveux de Demi Moore peuvent sécher leurs larmes: après avoir animé les discussions vendredi dernier lors du défilé automne-hiver 2026 de Gucci, en pleine Fashion Week de Milan, en affichant une toute nouvelle tête et une coupe au carré très audacieuse, l'actrice a révélé avec malice qu'il ne s'agissait que d'un subterfuge.
L’article