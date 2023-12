Vous ne verrez rien de plus adorable que ces culs aujourd'hui

Comme la reine Elisabeth, vous êtes fans de corgis? Alors voici des popotins de corgis. You are welcome!

WARNING: oui, il s'agit bien d'un calendrier.

WARNING bis: cet article a été écrit en plein apéro de Noël. Donc ne nous en voulez pas!

Bonjour Monsieur!

Tout est dans le détail.

Quelle vue!

On dirait une brioche.

Lapin ou corgi?

«Tu les aimes, mes fesses?»

«Et les miennes?»

Oh, des shorts de golfeur!

On dirait le diable du dessin animé Cléo et Chico, non?

Toujours faire sa séance de yoga du matin... ...voici le chien tête en bas, mais raté.

POV: tu sais que tu as fait une bêtise.

«Scratch me if you can!»

Presque bien caché.

OoOOOWWOOOWOOOOOWWWWooo...

Les instagrammeuses b like...

Donald?

C'est pas naturel tout ça. Si?

A deux, c'est mieux.

Christmas Style.

En toute simplicité.

La nature et un derrière.

<3 sur vous.

🍑

