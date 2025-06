Iris Mittenaere est actuellement victime d'une vague de haine sur les réseaux sociaux. instagram

Dans la tourmente, la Miss France Iris Mittenaere règle ses comptes

Accusée de «se faire passer pour une victime» par un célèbre blogueur après la publication d'une vidéo avec son ex, Iris Mittenaere s'est exprimée et dénonce la vague de haine dont elle est victime sur les réseaux sociaux.

C'est la tempête médiatique pour Iris Mittenaere. Elle qui s'est affichée il y a quelques jours à Roland Garros avec le rubgyman Antoine Dupont, son nouveau compagnon, et tapait de grands sourires. Quelques heures plus tard, la Miss France et Miss Univers 2016 était dans la tourmente.

Les scandales concernant sa vie privée s'accumulent depuis plusieurs jours et c'est à cause d'un blogueur français bien connu, Aquababe. Un genre de justicier des potins de stars, qui n'hésitent pas à balancer des Watergate people sur ses réseaux. Sa dernière cible, donc: Iris Mittenaere. Il a révélé qu'elle avait trompé son ancien fiancé, l'influenceur Diego El Glaoui avec Valentin Lucas, mais aussi avec l’humoriste Paul Mirabel. Une information que son ex-fiancé a confirmée via un communiqué: «J’ai découvert que j’avais été trompé peu après nos fiançailles et durant plusieurs mois.»

Rien de bien méchant, pourrait-on se dire, mais à cela s'ajoute la publication plus gênante d’une vidéo compromettante tournée avec son ex Bruno Pelat, une figure discrète du showbiz qu'elle avait accusé de violences conjugales quand ils étaient ensemble en 2024. Condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, le jeune homme de 22 ans avait également l'interdiction d'entrer en contact avec Iris Mittenaere, 32 ans. Or, les éléments en possession du blogueur tentent à prouver qu'ils étaient très intimes deux mois après le procès, soit le 16 novembre 2024. On y voit les deux anciens amoureux dans un lit et Bruno Pelat plaisante au sujet de son ordonnance restrictive:

«Aux enquêteurs de la police, si un jour vous voyez ça... elle a jamais demandé de lever la mesure d'éloignement. Sachez que ce n'est pas Iris»

L'ex Miss France pouffe en arrière-plan et entre dans le jeu de son ex-compagnon en répondant qu'elle s'appelle Svetlana et qu'elle ne comprend pas le français avant de l'embrasser.

L'ancienne Miss Univers a déposé plainte contre Aquababe pour divulgation de correspondances privées, diffamation et incitation au harcèlement.

Mais le mal est fait. L'image de la Reine de beauté est désormais égratignée et une vague de haine déferle sur ses réseaux. Elle s'est également exprimée sur Instagram via un communiqué ce 12 juin:

«Comme trop d’autres femmes, je constate à quel point la calomnie, le harcèlement et la manipulation sont devenus des outils de pression en ligne. Il est temps que cela cesse» Iris Mittenaere

Bruno Pelat, de son côté, confirme via Instagram l'authenticité de la vidéo et sa date, mais a voulu montrer patte blanche en affirmant qu'il n'était pas à l'origine de la fuite de cette vidéo. Il a pris la parole par l'intermédiaire de son avocat:

Malgré les nombreux commentaires haineux, Iris Mittenaere conclut qu'elle ne se laissera pas faire:

«Je reste profondément attachée à mes valeurs: le respect, la vérité, la justice. Je suis debout, entourée et pleinement engagée dans mes projets»

