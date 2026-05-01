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On a trouvé les contrefaçons les plus absurdes du web

On a trouvé les contrefaçons les plus absurdes du web

Les vacances sont finies, mais les contrefaçons ratées, elles, sont éternelles. Voici le meilleur (ou le pire) des imitations dénichées sur le web pour votre plus grand plaisir.
01.05.2026, 05:3201.05.2026, 05:32

Si, lors de vos dernières vacances, vous n'avez pas eu l'occasion d'observer de telles curiosités sur les marchés, nous vous présentons aujourd'hui: un nouvel épisode des contrefaçons les plus drôles au monde. Hourra!

Ce sac à dos Pokémon fait trop rêver.

Lustige Fälschungen: Pokemon und Teletubbies
Image: reddit

JE VOTE POUR TOI, TINKY-WINKY!

Chaque joli sac à dos d'école se doit d'avoir un joli porte-clés.

Die lustigsten Fälschungen
Image: reddit

On n'en veut pas. Ni comme en-cas, ni comme goodies.

Lustige Fälschungen: Ferrero Rocher
Image: reddit
Ces 25 couples sont parmi les plus puissants des Etats-Unis

A vos risques et périls...

Die lustigsten Fälschungen
Image: reddit

Oh, vous le remarquerez à peine!

Die lustigsten Fälschungen: Christian Dior
Image: reddit

Plus on regarde, plus ça devient effrayant.

Lustige Fälschungen: Creepy Mario
Image: reddit

Creepy Mario.

On sera préparé quand Halloween reviendra!

Lustige Fälschungen. Wednesday
Image: reddit

«Midweek Cutie»? «Belle fille de milieu de semaine»?

Ou peut-être que le titre de «spécialiste des jeux vidéo» serait plus approprié?

Lustige Fälschungen
Image: reddit

Toute ressemblance avec d'autres personnages est purement fortuite.

Une magnifique découverte en provenance de Turquie:

Lustige Fälschungen: Nutella
Image: reddit

Une découverte moins agréable.

Lustige Fälschungen: Nutella
Image: reddit

Cela pourrait se traduire par: votre éjaculation

Cette traduction est une invitation hautement obscène!

Die lustigsten Fälschungen
Image: reddit
«Je ne suis pas misogyne»: Ce candidat clivant de Koh-Lanta balance

Raphaël semble trouver son nouveau rôle plutôt embarrassant. 😬

Lustige Fälschungen: Turtles
Image: reddit

Le pauvre Kirby a perdu ses chaussures.

Lustige Fälschungen: Kirby
Image: reddit

Le cornichon de Sonic? C'est également cocasse.

Lustige Fälschungen: Sonic
Image: reddit

South Butt...

Lustige Fälschungen: The Soth Butt
On ne traduira pas.Image: reddit

On veut!

Lustige Fälschungen
Image: reddit

C'est plutôt stylé aussi.

Lustige Fälschungen: Mike
Image: reddit

C'est bien trouvé, comme variation. 😎

Lustige Fälschung
Image: reddit

«Super pote» (ou «Super mec !»)

Une autre vision asssez délirante:

Lustige Fälschungen
Image: reddit

Alors, envie d'un Fanty aussi ?

Lustige Fälschungen
Image: reddit

... Fanty ou Cola Coca?

Vous ne pouvez probablement pas vous tromper avec cette boisson:

Die lustigsten Fälschungen: Sprite
Image: reddit

Ça ne présage rien de bon.

Die lustigsten Fälschungen
Image: reddit

Le meilleur Avenger, selon nous:

Die lustigsten Fälschungen: Luigi
Image: reddit

(sim)

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