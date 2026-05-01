On a trouvé les contrefaçons les plus absurdes du web
Les vacances sont finies, mais les contrefaçons ratées, elles, sont éternelles. Voici le meilleur (ou le pire) des imitations dénichées sur le web pour votre plus grand plaisir.
Si, lors de vos dernières vacances, vous n'avez pas eu l'occasion d'observer de telles curiosités sur les marchés, nous vous présentons aujourd'hui: un nouvel épisode des contrefaçons les plus drôles au monde. Hourra!
Ce sac à dos Pokémon fait trop rêver.
JE VOTE POUR TOI, TINKY-WINKY!
Chaque joli sac à dos d'école se doit d'avoir un joli porte-clés.
On n'en veut pas. Ni comme en-cas, ni comme goodies.
A vos risques et périls...
Oh, vous le remarquerez à peine!
Plus on regarde, plus ça devient effrayant.
Creepy Mario.
On sera préparé quand Halloween reviendra!
«Midweek Cutie»? «Belle fille de milieu de semaine»?
Ou peut-être que le titre de «spécialiste des jeux vidéo» serait plus approprié?
Toute ressemblance avec d'autres personnages est purement fortuite.
Une magnifique découverte en provenance de Turquie:
Une découverte moins agréable.
Cela pourrait se traduire par: votre éjaculation
Cette traduction est une invitation hautement obscène!
Raphaël semble trouver son nouveau rôle plutôt embarrassant. 😬
Le pauvre Kirby a perdu ses chaussures.
Le cornichon de Sonic? C'est également cocasse.
South Butt...
On veut!
C'est plutôt stylé aussi.
C'est bien trouvé, comme variation. 😎
«Super pote» (ou «Super mec !»)
Une autre vision asssez délirante:
Alors, envie d'un Fanty aussi ?
... Fanty ou Cola Coca?
Vous ne pouvez probablement pas vous tromper avec cette boisson:
Ça ne présage rien de bon.
Le meilleur Avenger, selon nous:
(sim)
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
de Marine Brunner
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
de Joanna Oulevay
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
de Joanna Oulevay
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
de Joanna Oulevay
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
de Oliver Baroni
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
de Sainath Bovay
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
de Marine Brunner
Charles III cache un talent inattendu
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer