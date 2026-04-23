Ulrich a marqué les esprits lors de cette 28e édition de Koh-Lanta. Face aux diverses accusations de sexisme, le sémillant candidat a tenu à répondre dans la presse. images: tf1

«Je ne suis pas misogyne»: Ce candidat clivant de Koh-Lanta balance

Ce mardi soir, c'est le candidat de Koh-Lanta qui a le plus de polémiques au compteur de la saison, Ulrich, qui a été éliminé. Le Jaune, qui a été accusé de sexisme dans la presse, a tenu à se défendre à sa sortie. Voici ses punchlines les plus mémorables.

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Si vous regardez cette saison de Koh-Lanta, intitulée Les reliques du destin, impossible que vous soyez passé à côté du personnage fort de sauce d'Ulrich, qui a polarisé toutes les opinions. Or, cette semaine, le Jaune a rencontré son karma, d'abord en étant cité à nombre égal de fois avec Antonin lors du huitième conseil, et ensuite, en tirant la boule noire décisive qui a signé son élimination.

Sur le visage de ses petits camarades, les émotions étaient contrastées. Certains étaient clairement contents de voir Ulrich mettre les voiles avant que s'enchaînent les épreuves individuelles.

Il faut dire que le Jaune est le genre de grande gueule qu'on adore détester dans les show de télé-réalité, et qu'il manie avec brio l'art de balancer ses opinions comme un boulet de canon dans un jeu de quilles. Pas autant que l'ex-candidat romand Gustin, on tient à le dire, qui a su divertir la saison 26, La Tribu Maudite, à lui tout seul.

Ulrich, lui, fait moins des coups de Trafalgar à ses compagnons de fortune, mais il a tout de même réussi à se mettre à dos quelques-uns de ses collègues de camp - et à ulcérer une bonne partie des téléspectateurs. Le candidat a aussi cristallisé les éternelles polarités entre hommes et femmes qui ne manquent pas de se creuser presque chaque année. A tel point que la presse francophone a pointé du doigt le «sexisme décomplexé» de cette saison:

Le titre d'un article du Huffington Post du mois d'avril. «C’est loin d’être une première pour le jeu d’aventure de TF1. Mais cette fois-ci, ça va un peu plus loin».

Des «faibles» et de la bouffe

Mais pourquoi le quadragénaire s'est fait coller une telle étiquette? On se rappelle notamment du clash monumental entre le conducteur de car et la candidate Clémence Castel, au sujet de laquelle il dira, après une épreuve de confort ratée:

«Elle est inutile, inefficace, elle sert à rien» Ulrich à propos de Clémence

Pour le plus grand plaisir de tous ceux qui adorent les dramas, ces bons mots n'en sont pas restés là: les deux candidats se sont récemment déchirés sur les réseaux sociaux aussi. La brouille est surtout liée à une autre séquence, diffusée le 24 mars sur TF1. Tout part d'un autre éternel débat à Koh-Lanta: le partage de la nourriture.

Ulrich avait estimé:

«Moi, je pars du principe que les hommes se dépensent trois fois plus que les femmes. Du coup, par rapport à la portion de riz, Jade, elle fait 40-45 kg, j’en fais le double et Guillaume aussi. Donc, quand elle se contente de trois grains de riz, moi, il m’en faut six»

La sortie avait fait de nombreux remous sur X, où les internautes s'étaient déchainés. «En 28 saisons de Koh Lanta, c’est la première fois que quelqu’un dit que les femmes devraient moins manger que les hommes. C’est lunaire», pouvait-on notamment lire.

Ou encore: «Ulrich est tellement misogyne… Jamais vu autant de mépris envers les femmes à Koh Lanta». Clémence Castel, qui a déjà remporté deux fois le jeu en 2005 et 2018, avait réagi sur les réseaux au moment de la diffusion de l'épisode.

«Pas d’accord du tout!!! Chacun vient avec ses forces et ses faiblesses… Certains ont des muscles, d’autres sont plus légers… Certains savent nager… D’autres pas… Mais il faut que tout le monde soit traité sur le même pied d’égalité!» Clémence au sujet d'Ulrich.

instagram Clémence Castel

Ce fut un retour à l'envoyeur de la part d'Ulrich, qui avait retorqué, également en story Instagram:

«Tellement marre de ces anciens qui piquent pour exister (...) Il faut que tout le monde soit traité sur un même pied d’égalité? Vraiment, Clémence? Pourtant, quand les femmes doivent porter des sacs de 2-3 kilos de moins sur certaines épreuves, je ne t’ai jamais entendu l’ouvrir.» Ulrich de Cl... bref vous avez compris.

Pour bien souligner ses arguments, le candidat a ressorti le lendemain d’anciens articles évoquant un pacte financier que Clémence aurait conclu avec d’autres candidats lors de l’émission de 2005. «Tu m’étonnes que tu gagnes tous les Koh-Lanta de la terre… Bah oui, tu partages tout à chaque fois, donc ce n’est pas compliqué», avait-il encore asséné.

Le clash a pris une telle proportion que même TF1 et la production ALP ont dû réagir, par voie de communiqué via Le Parisien, pour rappeler les règles:

«Koh-Lanta est une émission de divertissement dont les valeurs de respect sont essentielles et nous veillons à leur application. Lorsque celles-ci ne sont pas respectées, ALP et TF 1 rappellent immédiatement ces principes essentiels à l’ensemble des personnes impliquées.» Communiqué du mois de mars 2026.

«Aucune stratégie hommes contre femmes»

Voilà moult tollés et bad buzz qui méritaient une réponse à la sortie du candidat. Ulrich a donc remis les pendules à l'heure, dans diverses interviews accordées à la presse francophone. Voici ses punchlines les plus mémorables, tirées du Parisien et de TF1:

Est-ce qu'il y a eu une alliance masculine contre les femmes sur le camp jaune?

«Non, il n’y a jamais eu de stratégie hommes contre femmes» le parisien

A-t-il pris Clémence en grippe?

«Homme ou femme, je m’en fiche un peu. Que la ou le meilleur reste, et puis c’est tout. Clémence, elle aurait pu s’appeler Clément et être un garçon, ça aurait été pareil. Quand on a éliminé Nora, moi je trouvais que Jonathan était plus important qu’elle au sein du camp» le parisien

Les réactions négatives et les critiques sur les réseaux sociaux ont-elle été un choc pour lui?

«Disons qu’il y a du positif et du négatif. J’ai vite compris que les réseaux, ce n’est pas la vraie vie. Puisque autant sur Internet, je me fais insulter tous les jours, autant dans la rue, on me demande tout le temps des photos et des vidéos. Il y a un tel décalage» le parisien

Comment il encaisse?

«Moi, ma vie, ça reste mes filles. Je vais les déposer le matin à l’école, je les récupère le soir, on fait les devoirs, etc. C’est ça, ma vraie vie. Je ne vis pas sur les réseaux» le parisien

Que dit-il aux gens qui le traitent de misogyne?

«Au début, j’ai cherché à répondre, à faire comprendre. Soit c'est le montage, soit ce sont eux qui ont mal compris. Mais au final, on se rend compte que c’est impossible de les faire changer d’avis, qu’il n’y a rien à faire. Au contraire, je préfère en jouer» le parisien

En jouer? Comment, par exemple?

«Maintenant, quand je fais des stories de mes filles, je les appelle les apprenties misogynes. Les gens rigolent, parce que c’est tellement ridicule qu’il vaut mieux en rire» le parisien

Regrette-t-il l'échange tendu avec Clémence Castel?

«Je regrette, parce que ça donne une mauvaise image du programme que j’adore. (...) Le fait d’avoir donné une mauvaise image de l’émission, je m’en veux» le parisien

Comment ça?

«Ce qui a été dit a été dit. J’aurais peut-être dû le dire en privé, pas en public, mais c’est fait. Et puis, quand on n’est pas quelqu’un des réseaux comme moi, on ne se dit pas qu’une petite story postée de mon canapé, ça va faire un tollé comme ça» le parisien

A qui il va manquer sur le camp?

«Je pense qu'il y a une grosse personnalité, un gros caractère et un potentiel vainqueur qui vient de partir. Malheureusement, ça ne dépend pas que de moi. Même pas du tout, d'ailleurs. Mais c'est comme ça» tf1

Donc, sans lui, le show est chiant?

«Sans moi, c'est quand même moins cool!» tf1

Il en veut à Paul, qui a habilement joué les serpents derrière son dos?

«Je lui en veux un peu puisqu'il est la raison pour laquelle je suis parti» tf1

Les Rouges ont bien fait de l'éliminer?

«Ils ont eu une raison de m'éliminer, ils ont raison puisque, malgré l'image que j'ai, qu'on m'a donnée, je veux dire, celle d'un type un petit peu misogyne, la réalité c'est que j'étais extrêmement gentil, que je parlais extrêmement bien, que je sais me faire écouter puisque de par mon gabarit et de par mon caractère, forcément, on m'écoute plus que les autres» tf1

Qu'est-ce qu'on n'a pas eu le temps de voir?

«Sur le camp, je faisais rire tout le monde! J'ai un fort caractère, c'est vrai. Mais je suis aussi très protecteur. Il y a des gens que j'ai protégés jusqu'à la fin» tf1

Quel est son lien à la candidate suisse Jade, à qui il a donné son collier d'immunité?

«Quand je donne mon collier d'immunité à Jade à la fin de l'épisode, c'est parce que je l'adore. Je suis fan d'elle! C'est quelqu'un que j'ai beaucoup pris sous mon aile, que j'ai beaucoup protégé» tf1

Les personnalités qui lui ont déplu le plus?

«Le fait qu'il y ait beaucoup de taiseux, moi, ça me dérange toujours un peu. Cette technique qu'ont certains de rester planqués au milieu de la mêlée, de ne pas trop parler, d'être beau mais pas trop. Histoire d'aller loin... Vous voyez? Je préfère avoir été moi-même plutôt que d'aller plus loin» tf1

Ulrich est-il devenu une star?

«Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, on se rappellera d'Ulrich qu'on le veuille ou non! Ce n'est pas pour jouer la star, mais c'est la vérité. Alors que je pense qu'un bon 70% des candidats de cette saison, malheureusement, on n'entendra plus jamais parler d'eux. On ne saura même plus qui ils sont» tf1

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