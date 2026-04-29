Voici les 25 couples les plus puissants des Etats-Unis

Le Daily Mail vient de dévoiler sa liste des 25 couples qui font la pluie, le beau temps et tout le reste aux Etats-Unis. De ceux qui façonnent la politique et les médias, aux pontes du divertissement, du sport et des réseaux sociaux, voici la crème de la crème des duos.

Plus de «Divertissement»

Pour certains, comme Michelle et Barack Obama ou Jay-Z et Beyoncé, ils font partie du paysage depuis des décennies. Pour d'autres qui viennent de défrayer la chronique, ils peinent encore à se faire un chemin dans notre univers mental (mais non, pas vous, Timothée Chalamet et Kylie Jenner).

Mais qu'ils soient ensemble depuis six mois ou depuis plus de 30 ans, il faut reconnaître à ces 25 couples qu'ils ont une influence majeure aux Etats-Unis. Voici la liste dressée par le Daily Mail sur la base d'un sondage, et les résultats sont surprenants.

Donald et Melania Trump

Eh oui, ils sont là! En tête de classement, Donald Trump et l'ancien mannequin Melania Knauss se sont rencontrés en 1998 à New York. Ils se sont mariés en 2005, lors d’une cérémonie très médiatisée à Mar-a-Lago. C'est vrai qu'on peut difficilement faire plus puissant qu'un président américain.

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Barack et Michelle Obama

Un autre couple politique de premier plan, mais dans l'autre camp. La rencontre des Obama remonte à 1989 dans un cabinet d’avocats à Chicago. Au départ, Michelle, chargée de faire visiter les lieux à Barack pendant son stage d'été, hésitait à sortir avec un collègue. Mais leur relation s'est épanouie et ils sont rapidement tombés amoureux. Ils se sont mariés en 1992.

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Patrick et Brittany Mahomes

Amoureux de lycée depuis 2012, la star des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, et sa femme Brittany ont continué à se fréquenter pendant l'université et après le lancement de la prodigieuse carrière du footballeur. Ils se sont dit «oui» en 2022 et sont désormais parents de trois enfants.

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Robin Roberts et Amber Laign

Viennent ensuite à la quatrième place du classement du Daily Mail, la présentatrice Robin Roberts et son épouse, Amber Laign. Le couple s'est formé en 2005 lors d'un blind-date et a officialisé son mariage en 2023, près de deux décennies ensemble.

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Taylor Swift et Travis Kelce

A la cinquième place, on retrouve naturellement les chouchous de l'Amérique, la pop star Taylor Swift et le joueur de football américain Travis Kelce, tous deux âgés de 36 ans. Les deux ont commencé à se fréquenter durant l'été 2023, avant de se fiancer en août 2025. Selon les rumeurs, les deux tourtereaux devraient se marier à New York le 4 juillet 2026.

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Mark Zuckerberg et Priscilla Chan

Le fondateur de Facebook et sa moitié, la pédiatre Priscilla Chan, se rencontrent en 2003 sur le campus de l'université d'Harvard et se marient en 2012, juste après l’introduction en Bourse de Facebook.

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Zendaya et Tom Holland

Leur histoire commence sur le tournage de Spider-Man en 2016, avant d'officialiser cinq ans plus tard. Zendaya a annoncé ses fiançailles en janvier 2025, et la rumeur court depuis qu'ils se seraient mariés, suite à une allusion faite par son styliste de longue date, Law Roach.

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Hailey et Justin Bieber

Un autre couple royal d'Hollywood: Justin et Hailey se sont croisés une première fois en 2009, avant d'entamer plusieurs années de relation intermittente quelques années plus tard. Mariés depuis 2018, ils ont accueilli leur premier enfant, Jack Blues Bieber, en août 2024.

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Patrick et Pia Whitesell

Patrick Whitesell, président exécutif du groupe WME, et son épouse, le mannequin australien Pia Whitesell, se sont rencontrés en 2019 par l'intermédiaire d'amis communs et se sont dit «oui» deux ans plus tard, en mai 2021.

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Eric et Lara Trump

Ce couple influent du monde politique s'est rencontré pour la première fois en 2008 lors d'une sortie entre amis à New York. Le fils de Donald Trump et la journaliste ont commencé à se fréquenter peu après et se sont mariés en 2014 lors d'une somptueuse cérémonie à Mar-a-Lago, à Palm Beach.

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Rupert Murdoch et Elena Zhukova

Le magnat des magnats de 95 ans et l'ancienne biologiste moléculaire à la retraite ont fait connaissance en 2023, avant de s'unir en 2024 à la surprise générale. Curieusement, le couple aurait été présenté l'un à l'autre par l'une des ex-femmes de Murdoch, Wendi Deng.

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Karoline Leavitt et Nicholas Riccio

Vient ensuite la jeune et influente porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, 28 ans, et son mari, l'homme d'affaires Nicholas Riccio, 60 ans. Ils ont accueilli leur premier enfant en juillet 2024, avant de se marier fin 2025. Le couple attend actuellement son deuxième enfant, une fille, prévue pour le mois de mai.

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David et Isabela Grutman

Ensemble depuis le début des années 2010, le magnat de l'hôtellerie-restauration et le mannequin et femme d'affaires se sont unis en 2016, à Miami. Ils forment un couple incontestablement puissant: David Grutman possède parmi les restaurants les plus courus des Etats-Unis et Isabela possède sa propre ligne de vêtements, Rangel, ainsi qu'une autre de joaillerie.

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Serena Williams et Alexis Ohanian

La légende du tennis Serena Williams et le fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, se sont croisés pour la première fois en mai 2015, à l'occasion d'un petit-déjeuner à Rome, en Italie. Ils se sont fiancés un an plus tard et se sont mariés au Centre d'art contemporain de La Nouvelle-Orléans, en novembre 2017.

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Beyoncé et Jay-Z

On serait presque étonné de ne les trouver qu'à la quinzième place: Beyoncé et Jay-Z font définitivement partie de l'histoire de la pop culture. Leur relation démarre autour de l'an 2000, avant un mariage discret en 2008, à New York. Ils ont accueilli leur première fille en 2012, suivi de jumeaux en 2017.

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David et Victoria Beckham

Juste derrière le célèbre couple américain, on retrouve le couple britannique quasi royal David et Victoria Beckham. Le footballeur et l'ancienne Spice Girl reconvertie dans la mode se sont connus pour la première fois en 1997 et se sont mariés en 1999, lors d'une magnifique cérémonie au château de Luttrellstown à Dublin, en Irlande.

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Kelly Ripa et Mark Consuelos

Kelly Ripa et Mark Consuelos animent ensemble un célèbre talk-show, «Live with Kelly and Mark», diffusé à la télévision tous les matins. Leur rencontre a lieu en 1995 sur un plateau télé, suivie d’un mariage express en 1996.

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Jeff Bezos et Lauren Sanchez

Vient désormais le couple qui a fait abondamment parler de lui l'an dernier: le magnat d'Amazon, Jeff Bezos, 62 ans, et son épouse, la journaliste Lauren Sanchez, 56 ans. En 2019, leur liaison extraconjugale a bien failli faire exploser Internet, tout comme leur mariage somptueux quelques années plus tard, à Venise, en juin 2025.

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JD et Usha Vance

La rencontre entre l'actuel vice-président des Etats-Unis et son épouse, l'avocate Usha Vance, date de leurs années universitaires à la faculté de droit de Yale en 2010. Ils se sont mariés en 2014.

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Ivanka Trump et Jared Kushner

Ivanka, la fille du président Donald Trump, a rencontré Jared Kushner en 2007, par l'intermédiaire d'amis communs et ils sont rapidement tombés amoureux. Afin de pouvoir l'épouser, en 2009, la femme d'affaires s'est convertie au judaïsme.

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Donald Trump Jr. et Bettina Anderson

La relation du fils aîné de Donald Trump et de la mondaine originaire de Floride a fuité dans les tabloïds vers 2024. Il l'a demandée en mariage avec une bague en diamant de huit carats pendant les dernières fêtes de fin d'année et leur mariage semble imminent.

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Paulina Gretzky et Dustin Johnson

Ensemble depuis 2013, le mannequin et le golfeur professionnel se marient finalement en 2022 après de longues fiançailles. Ils ont deux fils, Tatum, 11 ans, et River, 9 ans.

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Brooklyn Beckham et Nicola Peltz

Le fils aîné des Beckham, qui a défrayé la chronique ces derniers mois, et son épouse, l'actrice, mannequin et (très) riche héritière Nicola Peltz, ont commencé à se fréquenter en 2019 et se sont mariés en 2022, au cours d'un mariage fastueux à Palm Beach.

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Kylie Jenner et Timothée Chalamet

A la 24e place de la liste, l'un des couples les plus inattendus du showbusiness: Kylie Jenner, figure des Kardashian, et l'acteur Timothée Chalamet, dont la romance a pris tout le monde de court, début 2023. Ils sont restés relativement discrets depuis.

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Rory McIlroy et Erica Stoll

Enfin, et non des moindres, sur la liste des couples les plus puissants du Daily Mail, on retrouve le golfeur Rory McIlroy et son épouse, Erica Stoll, qui se sont rencontrés lors de la Ryder Cup en 2012. Ils se sont mariés en 2017 et ont eu leur première fille en août 2020.

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Au Royaume-Uni, des couples s'affrontent lors de la course du portage d'épouses Vidéo: watson