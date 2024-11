20 photos qui prouvent que c'était pas forcément mieux avant

L'Arctique en 1920 et 100 ans plus tard, en 2020.

Jake Paul a battu Mike Tyson: récit d'une soirée épouvantable

Après huit rounds et 16 minutes d’une tristesse infinie, la petite frappe d’Internet a «battu» la légende de la boxe. On retiendra surtout les gros bugs techniques de Netflix, qui n’a pas été à la hauteur de son propre événement. Vendredi soir, c'est la décence qui a fini au tapis.

Pour rire, on s’était quand même demandé quelques secondes si la bagarre tant vantée entre la légende des rings et la starlette des Internets était à ranger en divertissement ou en sport. Et puis, parce que Netflix, parce que Jake Paul, parce que l'esbroufe, parce que l’ambiance digne d’une élection de Miss America version patate dans la tronche, nous voilà dans la rubrique frasques et potins pour revenir sur l’un des combats les plus regardés de l’histoire.