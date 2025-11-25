faible pluie
Jeff Bezos

Le MET Gala 2026 fait scandale et Anna Wintour s'en défend

Jeff Bezos and Lauren Sánchez au Met Gala 2024 à New York City. (Photo by Cindy Ord/MG24/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
Le couple, qui a déjà assisté au MET Gala à plusieurs reprises, sera le principal donateur de la prochaine édition.Getty Images North America

Le MET Gala 2026 fait déjà scandale

Son thème à peine annoncé, le célèbre gala new-yorkais qui aura lieu en mai prochain est déjà au coeur d'une controverse. En cause? Ses principaux sponsors, Jeff Bezos et sa jeune épouse, Lauren Sánchez.
25.11.2025, 20:5825.11.2025, 21:00

Le MET est habitué à alimenter les discussions des médias et des réseaux sociaux. Cependant, rarement autant en amont de l'évènement, alors que le gala le plus attendu de l'année se tiendra dans seulement plusieurs mois au coeur du musée iconique de la Big Apple.

Voici le thème tant attendu du MET Gala 2026

Comme le rapporte CNN, c'est l'annonce des principaux parrains financiers de l'édition 2026, communiqués en même temps que le thème de l'exposition de printemps («L'art du costume»), qui a surtout suscité une vive controverse en ligne: le tout puissant patron d'Amazon, Jeff Bezos, et sa femme, l'ancienne journaliste Lauren Sánchez Bezos.

Le couple, dont le mariage en grande pompe à Venise a défrayé la chronique en juin dernier, est complété par plusieurs sponsors secondaires comme Louis Vuitton, Saint Laurent et, évidemment, l'éditeur de Vogue, Condé Nast.

Les détracteurs de l'homme parmi les plus riches du monde et de sa moitié estiment que cette contribution financière illustre la mainmise grandissante des milliardaires sur les institutions culturelles.

Pauvre ou riche? Voici qui détruit le plus le climat

Pour d'autres, ce parrainage témoigne de l'ambition du couple d'acquérir une légitimité culturelle. «Excellent thème», a notamment salué un utilisateur sous une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel du Metropolitan Museum, annonçant le thème de l'année prochaine.

Avant d'ajouter:

«Cependant, arrêtez de donner une tribune à Jeff Bezos et Lauren Sánchez à travers l'art et la mode, deux domaines où ces deux capitalistes odieux et sans scrupules n'auront jamais leur place, peu importe l'argent qu'ils sont prêts à dépenser»
Un utilisateur, sur Instagram

«C'est un thème tellement emblématique et c'est vraiment très triste de le voir ainsi dénaturé et gâché par ce choix de sponsor», regrette un autre internaute.

Il est vrai que l'offensive des Bezos dans le domaine de la mode est récente - mais directe. Cette année, le patron d'Amazon et l'ex-journaliste ont notamment été aperçus au premier rang de la Fashion Week de Paris aux côtés des Kardashian ou lors de dîners avec de grandes marques de luxe.

Soutien de poids

Heureusement pour eux, Jeff et Lauren se sont trouvé une avocate de taille: Anna Wintour herself, qui supervise le gala annuel du Met depuis des années. Lors d'un gala à Doha, la directrice sortante de Vogue US, qui reste directrice éditoriale mondiale du magazine, est montée au créneau pour défendre les généreux donateurs.

DOHA, QATAR - NOVEMBER 22: Anna Wintour attends the Fashion Trust Arabia 2025 Awards Ceremony at the National Museum of Qatar on November 22, 2025 in Doha, Qatar. (Photo by Taylor Hill/Getty Images)
L'influente patronne de Vogue n'a pas hésité à défendre les Bezos.Getty Images Europe

Anna Wintour décrit encore Madame Bezos comme une «grande amatrice de costumes et, de toute évidence, de mode» - sans oublier un «atout formidable pour le musée et l'événement».

«Nous sommes extrêmement reconnaissants de son incroyable générosité et nous sommes donc ravis qu'elle soit présente ce soir-là»
Anna Wintour à CNN

Et toc.

Le financement du Costume Institute par les géants de la tech n'est pas tout à fait une nouveauté. Amazon a déjà parrainé l'événement en 2012 - tout comme TikTok, Instagram, Apple et Yahoo, qui ont également contribué financièrement par le passé. (mbr)

