18 GIFs qui prouvent que l'automne, ça fatigue

Vous aussi, vous avez envie de faire un Netflix and dodo dès 15heures? Pas de panique, vous êtes juste victime de la fatigue automnale...

Vous avez vu le ciel? Il s'assombrit bien vite, dès que 19 heures sonnent. Et quand un rayon de soleil pointe le bout de son nez, c'est pour aussitôt s'enfiler dans les nuages. Finies les saucisses grillées sur la plage, bonjour l'invasion des Nosferatus dans nos appartements.

Bref, vous l'aurez compris, l'été a mis les voiles, et l'automne a étendu les siennes sur notre beau pays. Avec le froid et l'obscurité vient l'inévitable coup de mou automnal. On a de la peine à se réveiller. A se lever. On a même envie de faire un petit somme à 16h, devant notre clavier. Bref, la fatigue automnale, c'est un truc répandu, un vrai concept, qu'on n'invente pas juste pour vous aligner 18 GIFs de gens qui pieutent, promis.

D'ailleurs, soulevez une paupière, le fun commence maintenant. Leggoooooooooooo!

POV: après un mois de vacances, tu dois à nouveau écouter tes collègues débiter sans s'interrompre

C'est l'heure de se réveiller!

La prochaine fois, il vaut mieux s'allonger directement...

POV: quand on est fatigué mais qu'on veut quand même faire la fête...

Quand l'enregistrement de l'émission TV prend trop de temps:

Quand on nous demande si on s'endort devant la télé, mais qu'on répond: «NAN! Je regarde toujours!»

Quand l'alcool monte à la tête mais qu'on veut encore suivre la conversation à la table:

Quand on a scrollé sur TikTok jusqu'à 4 heures du mat':

C'est toujours excitant de rencontrer de nouvelles âmes dans les transports publics:

Quand on n'a juste plus envie de lutter:

Quand on dort si fort que seul un ours peut nous réveiller:

Quand on a la capacité de s'endormir n'importe où:

Quand le corps ne répond plus et que les yeux tentent de reprendre le contrôle:

C'est bien connu, les basses, ça berce:

«C'est quand qu'on arriiiiiiiive??!!»

Quand la gravité l'emporte:

Il s'agira de donner une bonne explication à la police:

Les collègues qu'on mérite tous:

Bonus:

Mais qui attend autant pour réveiller le conducteur?!?! Image: imgur

(smi)

