brouillard
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

C'est mardi, c'est l'heure des Fails!

Die lustigsten Fails der Woche: Nur hier, beim Faildienstag
C'est l'heure de se dérider. Image: reddti/instagram/watson

ON VEUT DES FAILS!

Les voilà, les voilà. Inutile de crier comme ça.
04.11.2025, 05:3704.11.2025, 05:37
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Au programme aujourd'hui: des chiens joyeux, des muffins oubliés et les premières neiges.

Allez, c'est l'heure des Fails, alors installez-vous!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

L'horloge est un peu nerveuse.

Nous sommes tous incroyablement motivés aujourd'hui!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Besoin d'une petite gifle pour vous réveiller?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Des choses qui n'arrivent probablement que le mardi.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Pourquoi se frappe-t-il lui-même?

On a rarement vu un type aussi badass.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Il n'avait qu'un job. 😂

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Au moins, lui aussi trouve ça drôle.

Affaire non résolue au kiosque: le muffin n'a jamais été retrouvé...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Rien ne vaut le direct!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Les bars de piscine ont leur petit charme...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le sport peut donner lieu à de belles rencontres...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Qui se réjouit du retour de l'hiver?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et maintenant, voici quelques images

Ils auraient dû choisir une autre police d'écriture....

Die lustigsten Fails der Woche: Halloween
Image: instagram
«Passe-Muraille» a trouvé l'amour

Le problème, c'est l'ingratitude du colocataire.

Die lustigsten Fails der Woche: Kuchen
Image: instagram

«- Mais qu'est-ce que c'est que ça, et qu'est-ce que ça fait dans notre frigo?
- Je l'ai fait pour toi.»

Petit rappel: coller des frimousses sur les chaussettes n'a rien de mignon. C'est effrayant.

Die lustigsten Fails der Woche: Katzen-Socken
Image: instagram
Die lustigsten Fails der Woche: Socken
Image: instagram

C'est encore pire ici.

Il y a un bug...

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Que vend exactement cette entreprise?

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

C'est vous le Fail si vous voyez des choses qui n'existent pas.

Die lustigsten Fails der Woche: Optische Täuschung
Image: instagram

Okc
ool.

Die lustigsten Fails der Woche: Design
Image: reddit

«J'ai peint la nouvelle ligne centrale, patron!»

Die lustigsten Fails der Woche: Mittelstreifen für Velo
Image: reddit

Un classique indémodable: si vous êtes vraiment mignonne, vous pouvez apparemment tout vous permettre.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Il a vu un truc effrayant!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Hihihihi!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ne nous moquons pas des enfants.

Eeeeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaoooOOOOOoooooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Oh non! Comment le chien va-t-il pouvoir sortir d'ici? 😏

GIF animéJouer au GIF
Spiderdog. gif: instagram
«C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt, c'te équipe!»
<3
On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
de Madeleine Sigrist
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
de Madeleine Sigrist
Fails forever <3
Fails forever <3
de Madeleine Sigrist
Lâchez tout, les fails sont là!
Lâchez tout, les fails sont là!
de Madeleine Sigrist
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Nelly Furtado s'éloigne de la scène
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
2
Le salaire des assureurs risque de prendre un coup de massue
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Echange lunaire entre la Nasa et Kim Kardashian
Dans le dernier épisode de sa série «Les Kardashian», la star a remis en question le fait que les Etats-Unis soient déjà allés sur la Lune. Elle a été (gentiment) recadrée par la Nasa.
La star américaine de la télé-réalité Kim Kardashian a émis des doutes sur la véracité de la mission de la Nasa sur la Lune en 1969. Cela a poussé son patron par intérim à lui confirmer l'événement, objet de multiples théories conspirationnistes depuis des décennies. «Oui, nous sommes déjà allés sur la Lune... 6 fois !», a écrit jeudi Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA, sur X.
L’article