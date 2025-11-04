ON VEUT DES FAILS!
Les voilà, les voilà. Inutile de crier comme ça.
Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
Au programme aujourd'hui: des chiens joyeux, des muffins oubliés et les premières neiges.
Allez, c'est l'heure des Fails, alors installez-vous!
L'horloge est un peu nerveuse.
Nous sommes tous incroyablement motivés aujourd'hui!
Besoin d'une petite gifle pour vous réveiller?
Des choses qui n'arrivent probablement que le mardi.
Pourquoi se frappe-t-il lui-même?
On a rarement vu un type aussi badass.
Il n'avait qu'un job. 😂
Au moins, lui aussi trouve ça drôle.
Affaire non résolue au kiosque: le muffin n'a jamais été retrouvé...
Rien ne vaut le direct!
Les bars de piscine ont leur petit charme...
Le sport peut donner lieu à de belles rencontres...
Qui se réjouit du retour de l'hiver?
Et maintenant, voici quelques images
Ils auraient dû choisir une autre police d'écriture....
Le problème, c'est l'ingratitude du colocataire.
«- Mais qu'est-ce que c'est que ça, et qu'est-ce que ça fait dans notre frigo?
- Je l'ai fait pour toi.»
Petit rappel: coller des frimousses sur les chaussettes n'a rien de mignon. C'est effrayant.
C'est encore pire ici.
Il y a un bug...
Que vend exactement cette entreprise?
C'est vous le Fail si vous voyez des choses qui n'existent pas.
Okc
ool.
«J'ai peint la nouvelle ligne centrale, patron!»
Un classique indémodable: si vous êtes vraiment mignonne, vous pouvez apparemment tout vous permettre.
Il a vu un truc effrayant!
Hihihihi!
Ne nous moquons pas des enfants.
Eeeeeeet...
... CiaoooOOOOOoooooo!
Bonus-Win
Oh non! Comment le chien va-t-il pouvoir sortir d'ici? 😏
«C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt, c'te équipe!»
On vous remet une couche de fails?