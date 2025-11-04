C'est l'heure de se dérider. Image: reddti/instagram/watson

ON VEUT DES FAILS!

Les voilà, les voilà. Inutile de crier comme ça.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Au programme aujourd'hui: des chiens joyeux, des muffins oubliés et les premières neiges.

Allez, c'est l'heure des Fails, alors installez-vous!

L'horloge est un peu nerveuse.

Nous sommes tous incroyablement motivés aujourd'hui!

Besoin d'une petite gifle pour vous réveiller?

Des choses qui n'arrivent probablement que le mardi.

Pourquoi se frappe-t-il lui-même?

On a rarement vu un type aussi badass.

Il n'avait qu'un job. 😂

Au moins, lui aussi trouve ça drôle.

Affaire non résolue au kiosque: le muffin n'a jamais été retrouvé...

Rien ne vaut le direct!

Les bars de piscine ont leur petit charme...

Le sport peut donner lieu à de belles rencontres...

Qui se réjouit du retour de l'hiver?

Et maintenant, voici quelques images

Ils auraient dû choisir une autre police d'écriture....

Le problème, c'est l'ingratitude du colocataire.

«- Mais qu'est-ce que c'est que ça, et qu'est-ce que ça fait dans notre frigo?

- Je l'ai fait pour toi.»

Petit rappel: coller des frimousses sur les chaussettes n'a rien de mignon. C'est effrayant.

C'est encore pire ici.

Il y a un bug...

Que vend exactement cette entreprise?

C'est vous le Fail si vous voyez des choses qui n'existent pas.

Okc

ool.



«J'ai peint la nouvelle ligne centrale, patron!»

Un classique indémodable: si vous êtes vraiment mignonne, vous pouvez apparemment tout vous permettre.

Il a vu un truc effrayant!

Hihihihi!

Ne nous moquons pas des enfants.

Eeeeeeet...

... CiaoooOOOOOoooooo!

Bonus-Win

Oh non! Comment le chien va-t-il pouvoir sortir d'ici? 😏