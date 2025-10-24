«Passe-Muraille» a trouvé l'amour
En voilà une belle histoire d'amour, qui vaut bien plus que tous les Boyards du monde! Anthony Laborde, alias «Passe-Muraille» dans Fort Boyard, aka l'un des personnages clés de l'émission de divertissement qui a bercé notre enfance, a convolé en justes noces. La cérémonie s'est déroulée le 27 septembre dernier, en France, dans la commune de La Ferté-Bernard (Sarthe, région Pays de la Loire).
C'est ce que l’acteur de 43 ans a révélé via ses réseaux sociaux ce mercredi, en postant une série de clichés de la cérémonie, légendés:
Sur ceux-ci, il pose tout sourire aux côtés de sa chérie, Gaëlle Dassy. Petite anecdote amusante, la jeune femme de 34 ans n'est autre que la fille de la compagne de «Passe-Partout». Le monde est petit.
Et pour cause.
Les deux amoureux se sont rencontrés en 2009. Anthony Laborde a raconté dans un show télé avoir vécu un véritable coup de foudre lors d'une séance de dédicace:
Depuis, les deux ne se sont plus quittés, et leur relation a déjà franchi plusieurs étapes. Ils se sont pacsés en 2013, avant d’avoir un fils en 2019. Ne manquait plus que la bague au doigt, et la corde au cou. Voilà une nouvelle case de cochée pour la star du petit écran, qui a été douché de félicitations de la part de ses fans. «Tous mes voeux de bonheur», peut-on notamment lire, «il a enfin trouvé les clés de son cœur».
Les photos de la cérémonie👇
(jod)