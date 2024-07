Ces jouets pour enfants sont vraiment trop trash

Plus de «Divertissement»

On ne sait pas pourquoi l'artiste espagnol Rosemberg conçoit des jouets qui ne conviennent pas aux enfants. Et quand on lui pose la question, la réponse n'aide pas non plus:

Image: itsrosemberg.com

Pourquoi vous faites ça?



«Je vivais dans la rue jusqu'en 2016 et je voulais essayer quelque chose de nouveau»

C'est juste de l'art. Probablement un art peu amusant à regarder pour des enfants, mais très divertissant pour nous les adultes. Voici ses meilleures œuvres.

On ne sait pas si les bras ont été effacés ou si le garçon est attaché... 😅

Dans les deux cas, c'est un super jeu! Image: instagram

Hamsters empaillés inclus dans la boîte.

Un jeu avec lequel jouer juste avant d'aller dormir.

Les détails sont saisissants:

On ne veut pas connaître l'étape 3.

Etape 1: nourrir le bébé avec des branches de céleri (non inclus).

Etape 2: Son système digestif breveté le transforme en une délicieuse sauce ranch, bon appétit!»

Pourquoi on a envie de jouer à ce jeu?

Mais quelle bonne idée!

Les jouets peuvent aussi faire réfléchir.

Un jouet à mettre sous le sapin cette année.

«Forrest Gump 2. Qui est le débile maintenant?»

De vrais jouets qui vous replongeront dans votre enfance:

Le rat is the new canard en plastique.

Mais c'est génial ce jeu!

Le jeu que tous les parents aimeront.

Pour que vos enfants finissent dépressifs.

Idéal pour prendre l'avion.

On ne prépare jamais les enfants assez tôt aux difficultés de la vie.

«Émeute dans la prison. Survivrez-vous?»

Parce que tous les enfants aiment les Lego.

Playmobil, en avant les histoires!😅

La moralité n'a rien à faire dans cette histoire.

Mais oui les enfants, les avocats ressemblent à ça de l'intérieur.

Du plaisir pour toute la famille.

No risk, no fun!

Combien?

Pour que les enfants apprennent que la mort fait partie de la vie.

C'était donc ça la solution.

Le meilleur pour la fin:

Vous savez ce que la religieuse est censée empêcher le gamin de faire.

(smi)

Quand des adultes colorient des livres pour enfants, ça donne ça:

1 / 44 Quand des adultes colorient des livres pour enfants

Les oursons à la mélatonine: la mode pour endormir les enfants