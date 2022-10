Image: dr

Les 20 meilleures punchlines de Gordon Ramsey, ce chef vous hait

Vous cuisinez tout au micro-ondes? Vous aimez quand vos plats ressemblent à de l'art abstrait? Vous êtes adepte du risotto avocat-crevettes? Vous risquez de prendre personnellement les remarques du chef Gordon Ramsey.

Gordon Ramsey, c'est ce chef qui dézingue les apprentis cuisiniers en leur donnant envie de pleurer et de devenir comptables à la place. C'est comme si la fée de la diplomatie n'était pas passée au-dessus de son berceau, tandis que la sorcière des vilains mots l'avait un peu trop gâté. En gros, ce type, c'est Philippe Etchebest, mais en version British et trash ...et avec des cheveux.

Comme son camarade français, Gordon Ramsey officie dans plusieurs émissions culinaires. Il aime aussi insulter les internautes qui lui envoient des photos des horreurs qu'ils appellent effrontément «repas». Voici un top 20 non-exhaustif de ses plus belles sorties.

- Comment ma grand-mère s'est débrouillée sur cette lasagne?

- Ça a l'air aussi sec que ma grand-mère... elle est morte il y a 20 ans.​

- Tu penses quoi de ce repas d'hôpital?

- Ils essaient de te garder!​

- Tu approuves mon repas d'anniversaire?

- Ce bœuf a l'air plus vieux que toi, Tanya...​

- Vous désirez autre chose?

- Un sac à vomi, peut-être.​

- Que penses-tu de mon poulet grillé?

- Tu n'as pas entendu l’alarme incendie?​

- Qu'est-ce que tu penses de ma pizza poulet à deux étages?

- Planque ça à la cave...​

- Qu'est-ce que tu penses de mon chicken tikka masala?

- Chicken tikka merdala​ (Oui, j'ai francisé ce jeu de mots.)

- Y a-t-il un truc que j'ai mangé qui ne soit pas passé au micro-ondes?

- La salade.

- Espèce de putain de donut. Evidemment qu'on ne met pas de salade au micro-ondes.​

- C'est LE plat que tu ne peux pas critiquer.

- On dirait un gant de baseball coupé en lamelles.​

- Tu es allergique à quelque chose?

- Aux véganes.​

- Un truc à dire sur ce gâteau avant et après que le chien Colin l'a mangé?

- Même le chien n'arrive pas à le finir!​

- Tu voudrais goûter mes penne all'arrabiata?

- Darren, ça s'appelle des spaghettis...​

- Un putain de pigeon. Putain de pigeon. Putain de pigeon. Et le truc le plus frais dans cette cuisine, c'est ce pigeon qui vole. Et il est chanceux d'être encore en vie.

- Qu'est-ce que tu penses de mes churros maison?

- Les aliens ont débarqué.​

- Qu'est-ce que tu penses de mon cake, c'est moi qui l'ai fait, merci!

- Chaton, tu l'as fait tomber?​

- Tu penses quoi de ma salade de quinoa?

- Est-ce que quelqu'un vient de gerber?​

- Seigneur, pour ce que je m’apprête à recevoir, faites que je ne sois pas empoisonné pour la quatrième fois en quatre mois.

- Tu peux évaluer ma présentation de ces deux patates frites?

- Huit points de ketchup avec de l'avocat (bizarre) et des patates frites, est-ce que tu es étudiant?​

- Tu penses quoi du steak que j'ai fait?

- Tourne-le dans l'autre sens... On dirait un canard mort!​

- Ma grand-mère pourrait faire mieux! Et elle est morte!

Et il pense quoi de ces horreurs, Gordon Ramsey?

