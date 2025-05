Si vous ne cliquez pas sur ces fails, vous allez le regretter

«Nul à chier»: la Guerre des restos a excédé les fans de Top Chef

Hier soir sur M6, c'était l'épreuve de la Guerre des restos. Mais les nouveautés imposées par la prod' ne séduisent pas les internautes qui considèrent cette saison comme la pire de toutes.

Normalement, durant la Guerre des restos, une épreuve mythique qui consiste à ouvrir un établissement le temps d'une soirée, on voit les candidats tenter de trouver le concept le plus original et le plus gouteux. Normalement, comme le veut la tradition depuis 16 saisons, les cuisiniers sont en compétition entre eux et c'est à celui qui mettra la plus moche statue animalière dans sa salle. Mais cette année, la prod' de Top Chef en a décidé autrement. Comme depuis le début de la saison, il y a des nouveautés et ça ne plait pas aux fans de l'émission.