Ça a mal tourné

Ce jeudi soir, la présentatrice de l'Eurovision Hazel Brugger a fait goûter une fondue à la candidate finlandaise. La dégustation s'est rapidement muée en une séquence culte.

Plus de «Divertissement»

La soirée des demi-finales s'est déroulée sans accrocs majeurs ce jeudi. Difficile de dire si l'une ou l'autre des prestations - même celle, pourtant poignante, de Louane - va rester dans les mémoires. Par contre, il y a une séquence bien spécifique qui risque de rester longtemps dans les archives de l'Eurovision. Elle impliquait la candidate finlandaise, Erika Vikman.... ainsi qu'un caquelon rempli de fondue.

En effet, la présentatrice Hazel Brugger s'est rapprochée du boxe des Finlandais, pour obtenir une interaction en direct. Mais l'humoriste et présentatrice n'est pas venue les mains vides; elle avait préparé à la candidate un petit défi bien helvétique: il lui fallait tremper son pain dans un caquelon de fondue. Un exercice dont l'étoile de la pop finlandaise, âgée de 32 ans, n'avait visiblement pas l'habitude. Il faut dire que Hazel Brugger lui a présenté des règles du jeu très drastiques, au cas où son bout de pain fichait le camp dans la juteuse matière:

Hazel Brugger «Il y a une règle en Suisse, si tu perds ton pain, tu dois courir autour du bâtiment toute nue. Et pas de triche»

Erika Vikman, partante: «Je peux faire ça»

Hazel, avec son sens de la répartie: «Je sais. C'est pour cela que j'ai collé ton pain à la fourchette, car c'est un show familial»

Evidemment, ça ne pouvait pas se passer comme dans un banal carnotzet. Erika a déjà donné le ton avec une question préliminaire, lancée avec une expression de réelle surprise sur le visage:

Erika «Mais...c'est vraiment du fromage?» Certainement la question que se posent tous les touristes devant leur première fondue.

Hazel «Mais... Quoi d'autre?... Erika... C'est un show familial. C'est vraiment du fromage!»

«C'est vraiment du fromage?» 👇 Vidéo: twitter

Inutile de verbaliser le fond de la pensée de Erika. Donc non, Erika, il ne s'agit pas de sperme contenu dans ce noble récipient. C'est vraiment du fromage (petite anecdote: c'est vraiment ce que j'ai crié à haute voix à la chanteuse, par écran interposé).

La séquence de dégustation a évidemment été à la hauteur de cette entrée en matière bien grasse: on y voit Erika, d'abord timide, se servir d'une bonne louchée de fromage, la bouche et les pantalons éclaboussés de pâte dégoulinante.

La séquence entière 👇

Vidéo: twitter

Une vraie séquence à laquelle personne ne s'attendait. De quoi faire exploser de joie ou d'indignation les internautes, qui ont immédiatement saisi leur clavier pour donner leur impression sur cette goulue dégustation.

«Elle a fait ça en live à la télévision, devant des millions de viewers LMFAO elle est trop iconique!»

«12 points de la part des Etats-unis»

En même temps, comme le dit ce tweeto, difficile d'avoir l'air classe en mangeant une fondue en direct.

«Je hurle devant la Finlandaise Erika Vikman qui mange de la fondue et met le bazar partout»

Voilà qui risque de graver le nom de Erika Vikman dans le fromage suisse à jamais. Mais il faut dire que Hazel savait très bien à qui s'adresser pour obtenir une séquence fun et mémorable; la candidate finlandaise au look très rock et tout de cuir vêtue n'a pas peur de s'affirmer à l'Eurovision, et a même défrayé la chronique avec un refrain en allemand aussi ambigu que provocant:« Ich komme» («je viens»). On n'épiloguera pas. Mais Hazel Brugger, en parlant du titre avec son interprète, a bien compris la mission: «Je le fais dire à mon mari chaque soir».