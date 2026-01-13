Les silhouettes aux Golden Globes sont révélatrices, selon le créateur de mode Isaac Mizrahi. getty/watson

Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert

Le créateur de mode et animateur de télévision Isaac Mizrahi s'est penché sur le ballet de stars sur le tapis rouge des Golden Globes - et il formule un constat dépité.

C'est un plaisir (pas si) coupable de tous les amateurs de potins et de célébrités, à chaque cérémonie de remise de prix: faire défiler d'un bout de doigt jugeant les looks des célébrités, pour évaluer de la laideur de la robe de X ou du costard insipide de Y.

Convié sur le podcast «Obsessed» du Daily Beast, le créateur-phare Isaac Mizrahi ne s'est pas privé. Entre deux louanges adressées à Timothée Chalamet, alias Timmy (la «personne la plus cool» et la «plus charmante» du monde) et aux fessiers de Tyra Banks («les plus beaux de l'histoire de la Création»), l'expert s'est penché sur les créations portées ce dimanche lors des Golden Globes.

Son constat est sans appel. Trop de personnes à Hollywood ont ce «truc-Ozempic».

«Beaucoup de gens sont trop maigres, ils ont tous adopté ce style hollywoodien extrême» Isaac Mizrahi, sur le podcast «Obsessed» du Daily Beast

Et il est vrai que, de l'actrice Robin Wright à Selena Gomez et Ariana Grande, dont les kilos envolés ont fait abondamment parler ces derniers mois, les Globes ont été une enfilade de silhouettes toutes plus fines les unes que les autres.

Robin Wright est apparue plus mince que jamais. Image: Penske Media

Le poids d'Ariana Grande fait toujours abondamment parler. Getty Images North America

Selena Gomez a également perdu beaucoup de poids avant son mariage, l'an dernier. Image: The Hollywood Reporter

«Même des gens que je connais qui sont très minces et que j'adore y ont recours», observe le créateur Isaac Mizrahi. «Je comprends, vraiment. Si tu as l'opportunité de le faire, tu le fais, bien sûr. Mais je ne pense pas que cela soit si joli.»

«Je n'aime pas ça, je n'aime pas la minceur» Isaac Mizrahi

«Mais c'est vraiment un comportement de méchante fille», admet-il encore au sujet de ses propres commentaires. «Quelqu'un finit par perdre tout ce poids, et là vous dites: Oh, il a l'air malade.»

Mais là où Isaac Mizrahi marque un point, c'est que de nombreuses personnalités présentes lors de la cérémonie ont confirmé à telle ou telle occasion avoir recours aux célèbres médicaments dits GLP-1.

C'est le cas de l'actrice Kathy Bates, qui a précédemment reconnu avoir perdu sept kilos grâce au médicament. Keystone

Il est en revanche une personnalité qui a suscité l'approbation et l'excitation chez le créateur de mode: Jennifer Lawrence, 35 ans, en total look Givenchy. «J'adore cette robe», s'est-il exclamé. «J'aime le style… et puis cette robe extravagante, folle, fabuleuse et tellement sexy.»



Jennifer Lawrence était resplendissante aux Golden Globes 2026. Image: Penske Media

C'était certainement, en effet, l'une des apparitions vestimentaires les plus audacieuses et révélatrices de l'actrice, nominée pour le prix de la meilleure interprétation féminine dans le film dramatique Die My Love.

«En parlant de Timmy qui est si charmant, je pense qu'elle fait partie de ces personnes», poursuit Isaac Mizrahi. «Elle a un humour. C'est comme si elle pouvait tout faire. C'est pour cela qu'elle est si une bonne actrice. (...) Et j'adore que ce ne soit pas un truc Ozempic. Elle n'est pas trop mince», conclut l'expert.

A bon entendeur. Cependant, au vu de l'attrait généralisé que connaissent les piqures amaigrissantes à Hollywood, pas sûr que cela suffise à ramener la colline sur le chemin du bodypositivisme. (mbr)