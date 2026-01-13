en partie ensoleillé
Golden Globes: Quelque chose cloche à Hollywood

Les Golden Globes ont révélé un problème à Hollywood, selon l&#039;expert en mode Isaac Mizrahi.
Les silhouettes aux Golden Globes sont révélatrices, selon le créateur de mode Isaac Mizrahi.getty/watson

Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert

Le créateur de mode et animateur de télévision Isaac Mizrahi s'est penché sur le ballet de stars sur le tapis rouge des Golden Globes - et il formule un constat dépité.
13.01.2026, 12:0713.01.2026, 12:07

C'est un plaisir (pas si) coupable de tous les amateurs de potins et de célébrités, à chaque cérémonie de remise de prix: faire défiler d'un bout de doigt jugeant les looks des célébrités, pour évaluer de la laideur de la robe de X ou du costard insipide de Y.

On ne s'est pas privés

Le pire et le meilleur des looks aux Golden Globes

Convié sur le podcast «Obsessed» du Daily Beast, le créateur-phare Isaac Mizrahi ne s'est pas privé. Entre deux louanges adressées à Timothée Chalamet, alias Timmy (la «personne la plus cool» et la «plus charmante» du monde) et aux fessiers de Tyra Banks («les plus beaux de l'histoire de la Création»), l'expert s'est penché sur les créations portées ce dimanche lors des Golden Globes.

Son constat est sans appel. Trop de personnes à Hollywood ont ce «truc-Ozempic».

«Beaucoup de gens sont trop maigres, ils ont tous adopté ce style hollywoodien extrême»
Isaac Mizrahi, sur le podcast «Obsessed» du Daily Beast

Et il est vrai que, de l'actrice Robin Wright à Selena Gomez et Ariana Grande, dont les kilos envolés ont fait abondamment parler ces derniers mois, les Globes ont été une enfilade de silhouettes toutes plus fines les unes que les autres.

Robin Wright at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by JC Olivera/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Robin Wright est apparue plus mince que jamais.Image: Penske Media
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Ariana Grande attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Phot ...
Le poids d'Ariana Grande fait toujours abondamment parler.Getty Images North America
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Selena Gomez attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo ...
Selena Gomez a également perdu beaucoup de poids avant son mariage, l'an dernier.Image: The Hollywood Reporter

«Même des gens que je connais qui sont très minces et que j'adore y ont recours», observe le créateur Isaac Mizrahi. «Je comprends, vraiment. Si tu as l'opportunité de le faire, tu le fais, bien sûr. Mais je ne pense pas que cela soit si joli.»

«Je n'aime pas ça, je n'aime pas la minceur»
Isaac Mizrahi

«Mais c'est vraiment un comportement de méchante fille», admet-il encore au sujet de ses propres commentaires. «Quelqu'un finit par perdre tout ce poids, et là vous dites: Oh, il a l'air malade.»

La silhouette amaigrie de ces stars interpelle

Mais là où Isaac Mizrahi marque un point, c'est que de nombreuses personnalités présentes lors de la cérémonie ont confirmé à telle ou telle occasion avoir recours aux célèbres médicaments dits GLP-1.

Kathy Bates arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Kathy Bates
C'est le cas de l'actrice Kathy Bates, qui a précédemment reconnu avoir perdu sept kilos grâce au médicament.Keystone

Une star nommée

Il est en revanche une personnalité qui a suscité l'approbation et l'excitation chez le créateur de mode: Jennifer Lawrence, 35 ans, en total look Givenchy. «J'adore cette robe», s'est-il exclamé. «J'aime le style… et puis cette robe extravagante, folle, fabuleuse et tellement sexy.»

Jennifer Lawrence at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Savion Washington/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Jennifer Lawrence était resplendissante aux Golden Globes 2026.Image: Penske Media

C'était certainement, en effet, l'une des apparitions vestimentaires les plus audacieuses et révélatrices de l'actrice, nominée pour le prix de la meilleure interprétation féminine dans le film dramatique Die My Love.

Aux Etats-Unis, les portions rétrécissent à cause des injections

«En parlant de Timmy qui est si charmant, je pense qu'elle fait partie de ces personnes», poursuit Isaac Mizrahi. «Elle a un humour. C'est comme si elle pouvait tout faire. C'est pour cela qu'elle est si une bonne actrice. (...) Et j'adore que ce ne soit pas un truc Ozempic. Elle n'est pas trop mince», conclut l'expert.

A bon entendeur. Cependant, au vu de l'attrait généralisé que connaissent les piqures amaigrissantes à Hollywood, pas sûr que cela suffise à ramener la colline sur le chemin du bodypositivisme. (mbr)

Thèmes
