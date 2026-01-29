Vidéo: youtube

On sait si le film controversé de Melania Trump sort en Suisse

Alors que Minneapolis étouffe sous les violences de l’ICE, le film promotionnel et à (très) gros budget de la First Lady tombe mal. Prévu en sortie mondiale le 30 janvier, ce flop annoncé cumule les tares et les scandales.

Plus de «Divertissement»

C’est d’abord une histoire à millions. Beaucoup de millions. Melania, documentaire autobiographique bâti comme un blockbuster hollywoodien, promet de décortiquer les vingt jours qui ont suivi l’investiture de Donald Trump, en janvier 2025, par le regard exclusif de la First Lady. Melania Trump, productrice exécutive du film par l’intermédiaire de sa toute fraîche société de production baptisée «Muse» (son nom de code pour les services secrets américains), va empocher au minimum 28 millions de dollars.

Une bonne affaire, sachant que le film ne devrait pas rapporter plus de 5 millions de dollars durant le premier week-end de projection dans quelque 1500 salles aux Etats-Unis et au Canada.

Pour être en mesure de propager ce documentaire, Jeff Bezos a déjà déboursé 75 millions de dollars avec sa société Amazon, selon Wall Street Journal. 40 millions pour s’en approprier les droits et près de 35 millions pour doper le marketing. Un budget totalement hors norme pour un documentaire politique.

«Il s'agit sans doute du documentaire le plus cher jamais réalisé sans avoir recours à des droits musicaux» Ted Hope, ancien d’Amazon, au New York Times

Bien sûr, le patron d’Amazon ne s’est pas associé à la Première dame pour faire de son autobiographie un succès au box-office. Ce partenariat n’est que l’énième maillon du rapprochement politico-commercial entre les deux milliardaires, depuis l’élection de Trump en novembre 2025.



Mais le problème est ailleurs.

La bande-annonce du docu: Vidéo: youtube

La sortie de cette pure opération de propagande sur grand écran tombe très mal pour le couple Trump, puisque le film sort quelques jours après la mort d’Alex Pretti, un citoyen américain tué par un agent de l’ICE dans le Minnesota.

Bien obligée de promouvoir son bébé cinématographique, la First Lady se retrouve pimpante sur les plateaux télé, alors que son mari doit assumer une crise politique inédite depuis le début de son second mandat et une ville de Minneapolis au bord de la guerre civile.

«Indécent»

Pour beaucoup d’observateurs, le timing de cette autopromo est tout simplement «indécente». Surtout qu’une projection privée, organisée à la Maison-Blanche samedi dernier (quelques heures après le décès d’Alex Pretti), avait réuni quelques stars de seconde zone, mais également le boxeur Mike Tyson, Tim Cook ou encore la reine Rania de Jordanie.

Cette semaine, Melania Trump se retrouve donc à devoir évoquer les violences orchestrées par son mari, en mode Miss Monde, au lieu de se caresser doucement dans le sens du poil et profiter de son heure de gloire.

«Je suis contre la violence. Nous devons nous unir en ces temps difficiles» Melania Trump sur Fox News cette semaine

Sans compter que le documentaire a été réalisé par Brett Ratner, cinéaste mis au ban de Hollywood depuis des accusations d’agressions sexuelles en 2014, mais réhabilité par Donald Trump lui-même. Au point qu’il pourra bientôt tourner le quatrième volet de sa saga Rush Hour, avec Jackie Chan et Chris Tucker, après que le président a fait pression auprès de Paramount.

Une sortie compliquée

Reste que le malaise est énorme, puisque l’on raconte que plus de la moitié du staff a refusé d’apparaître aux crédits du film.

Alors que Donald Trump assure que les tickets se vendent comme des petits pains, les réseaux sociaux donnent une tout autre vision du succès annoncé de ce film qui va sortir ce 30 janvier. Depuis quelques jours, de nombreux internautes américains s’amusent à dévoiler le nombre de places encore disponibles dans les cinémas.

Qu’en sera-t-il réellement? Difficile à prévoir, puisque les films qui déboulent en pleine polémique sont parfois boostés par la mauvaise presse. Au-delà des Etats-Unis, il faut savoir que Melania sortira au cinéma dans vingt pays du monde, par l’intermédiaire de Vue International, notamment au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe.

Preuve que cette sortie est controversée, jeudi, les principaux cinémas d’Afrique du Sud annonçaient qu’ils refusaient de projeter le documentaire en raison du «climat actuel».

Et en Suisse?

Etant donné qu’Amazon est derrière tout ce ramdam, le film de Melania Trump sera bien sûr disponible sur la plateforme Prime Video. Mais avant de pouvoir déguster la propagande trumpiste depuis son canapé, les Suisses auront-ils la possibilité de la découvrir dans les salles obscures? Contacté par watson, Amazon confirme la sortie mondiale pour le 30 janvier.

En revanche... «Le film ne sera pas projeté en Suisse. La date de diffusion sur Prime Video n'est pas encore confirmée. Amazon communiquera ces informations dès qu'elles seront disponibles» Michael Ostermeier, d’Amazon Deutschland Services GmbH

La future sortie en streaming va-t-elle rattraper le flop annoncé en salles? Réponse dans quelques semaines. Ce qui est sûr, c’est que Melania Trump aura beaucoup plus de pain sur la planche qu’en 2024, lorsque ses étranges mémoires avaient rapidement rencontré un énorme succès aux Etats-Unis.