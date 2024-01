Le costard de Gabriel était pourtant déjà si bien taillé. image: watson

A peine nommé premier ministre, Gabriel Attal s'en prend plein la tronche

A part si vous vivez dans une grotte (ou avez banni BFMTV), vous n'aurez pas manqué la grande annonce du jour: Gabriel Attal est le nouveau premier ministre français. Une opinion sur le sujet? Non? Pas de panique, Twitter (enfin...X) en a pour vous. Passez à table et attachez bien votre bavette, on va bouffer de la vanne, et ça risque d'éclabousser.

Pour en savoir plus sur la star du jour 👇 Voici le nouveau premier ministre français et tout le monde le redoute

Vu d'ailleurs, Gabriel Attal et son nickname: «Baby Macron» Les Britanniques sont sans pitié. 😂 source: the guardian

Aujourd'hui, c'est Menu double clash chez Burger King 😂

Comment tout le monde pensait que ça allait se passer VS... source

Adrien Borne, journaliste et romancier, se sent à présent délivré....

...mais pour d'autres, le calvaire ne fait que commencer.

The winner of the day!

