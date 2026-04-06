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Pas de jours fériés pour les animaux adorables

Pas de jours fériés pour les animaux adorables

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
06.04.2026, 07:0606.04.2026, 07:06
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Youpi, c'est férié! Même si c'est l'heure du repos, pas question de faire l'impasse sur les Cute News. Au programme aujourd'hui: la rencontre avec un loup tout à fait hors du commun.

Nous commençons la journée par de nouvelles amitiés:

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1s6khra/buddy_got_a_new_friend/
Image: reddit

Qui a dit qu'un trajet en bus parfait n'existe pas…

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cute/comments/1s53dya/oh_to_be_this_rich/
Image: reddit

Un chat peut en cacher un autre...

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Image: reddit

Il va falloir se reposer de ces jours de congé...

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/Happydogs/comments/1s6qjo4/my_absolute_world_all_snug/
Image: reddit

On a eu du beau soleil ce week-end...

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/54113633029831864/
Image: pinterest

Elle a essayé…

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Image: reddit

Qu'est-ce qui est jaune et qui...

cute news tier eidechse https://ch.pinterest.com/pin/4785143351731397/
Image: pinterest

La langue de la semaine:

cute news tier koala https://ch.pinterest.com/pin/180707003772551975/
Image: pinterest

Le roi de la forêt

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/rarepuppers/comments/1s8y7kc/musuko_standing_there_like_the_forest_belongs_to/
Image: reddit

Le look du jour...

breme https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/1s62lxs/portrait_of_the_most_annoying_insect_horsefly/
Image: reddit

Combien de chatons y a-t-il sur l'image?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/soupbelly/comments/1s93pnk/my_brother_got_suprised_on_sunday_when_the_stray/
Image: reddit

Quand vous vous faufilez dans la cuisine au milieu de la nuit pour grignoter un peu:

cute news tier fledermaus https://ch.pinterest.com/pin/47076758604431542/
Image: pinterest

Restez très calme.

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Image: reddit

Les chats s'installent toujours aux meilleurs spots.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/donotthecat/comments/1s8tnur/friend_sent_me_this_didnt_the_cat_just_watched/
Image: reddit

Attendez, stop! Inspection de sécurité rapide.

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Image: reddit

Mais aujourd'hui, nous voulons aussi vous apprendre quelque chose. Au sujet de ce loup très particulier qui vit sur la côte ouest du Canada.

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) alpha female walking, Vancouver Island, British Columbia, Canada, August. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451735 BertiexGregory Vancouver Iceland G ...
Image: imago stock&people

Le loup marin côtier de Vancouver est une sous-espèce du loup gris. Sa particularité réside dans son adaptation à la vie marine.

Vancouver Coastal Sea wolf https://www.instagram.com/p/DWeohkZGbGk/?img_index=8
Image: instagram

Cela signifie, par exemple, que leur régime alimentaire est composé jusqu'à 90 % de poissons, de fruits de mer et – attention! – parfois même de loutres...

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Image: instagram

Ils creusent le sable avec leurs pattes pour trouver des coquillages et les ouvrent avec leurs puissantes mâchoires.

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) alpha female swimming across estuary, Vancouver Island, British Columbia, Canada, August. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451734 BertiexGregory Van ...
Image: imago stock&people

Ce sont d'excellents nageurs et ils peuvent parcourir jusqu'à 12 kilomètres à la nage entre les îles.

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Image: instagram

Ces loups côtiers sont extrêmement timides et vivent dans des régions très reculées.

Vancouver Coastal Sea wolf https://www.instagram.com/p/DWeohkZGbGk/?img_index=6
Image: instagram

Les humains ont très rarement l'occasion d'apercevoir le loup de l'île de Vancouver (comme on l'appelle aussi).

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) alpha female yawning, Vancouver Island, British Columbia, Canada, August. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451733 BertiexGregory Vancouver Iceland G ...
Image: imago stock&people

Les loups côtiers vivent en meutes d'environ 5 à 20 individus. Une meute est dirigée par deux chefs: la femelle alpha et le mâle alpha.

Vancouver Coastal Sea wolf https://www.instagram.com/p/DWeohkZGbGk/?img_index=3
Image: instagram

La chasse au loup n'est pas illégale au Canada. Cependant, leur protection a été mise en lumière lorsque Takaya, un loup mâle dont la vie solitaire avait été largement documentée, a été abattu par un chasseur de trophées en 2020.

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) alpha femae, portrait, Vancouver Island, British Columbia, Canada, August. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451736 BertiexGregory Vancouver Iceland ...
Image: imago stock&people

Vous pouvez visionner le documentaire «Takaya: Loup solitaire» ici .

Depuis, des plans ont été élaborés en Colombie-Britannique pour mieux surveiller la chasse au loup.

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) Vancouver Island, British Columbia, Canada. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451741 BertiexGregory Vancouver Iceland Grey Wolf Canis Lupus Vancouver ...
Image: imago stock&people

Les Premières Nations de l'île de Vancouver comptent parmi les plus fervents défenseurs de la conservation et de la protection des loups côtiers. Les loups sont profondément ancrés dans la culture des populations autochtones locales et revêtent une importance fondamentale pour leur spiritualité.

Vancouver Island wolf photographed on Vargas Island, west coast Vancouver Island, BC Canada PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: x xAllxCanadaxPhotosx 1990-13855102
Image: imago images

Pour finir, voici une deuxième langue aujourd'hui:

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) alpha female yawning, Vancouver Island, British Columbia, Canada, August. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451732 BertiexGregory Vancouver Iceland G ...
Image: imago stock&people
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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