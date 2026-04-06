Pas de jours fériés pour les animaux adorables

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Corina Mühle Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Youpi, c'est férié! Même si c'est l'heure du repos, pas question de faire l'impasse sur les Cute News. Au programme aujourd'hui: la rencontre avec un loup tout à fait hors du commun.

Nous commençons la journée par de nouvelles amitiés:

Qui a dit qu'un trajet en bus parfait n'existe pas…

Un chat peut en cacher un autre...

Il va falloir se reposer de ces jours de congé...

On a eu du beau soleil ce week-end...

Elle a essayé…

Qu'est-ce qui est jaune et qui...

La langue de la semaine:

Le roi de la forêt

Le look du jour...

Combien de chatons y a-t-il sur l'image?

Quand vous vous faufilez dans la cuisine au milieu de la nuit pour grignoter un peu:

Restez très calme.

Les chats s'installent toujours aux meilleurs spots.

Attendez, stop! Inspection de sécurité rapide.

Mais aujourd'hui, nous voulons aussi vous apprendre quelque chose. Au sujet de ce loup très particulier qui vit sur la côte ouest du Canada.

Image: imago stock&people

Le loup marin côtier de Vancouver est une sous-espèce du loup gris. Sa particularité réside dans son adaptation à la vie marine.

Cela signifie, par exemple, que leur régime alimentaire est composé jusqu'à 90 % de poissons, de fruits de mer et – attention! – parfois même de loutres...

Ils creusent le sable avec leurs pattes pour trouver des coquillages et les ouvrent avec leurs puissantes mâchoires.

Image: imago stock&people

Ce sont d'excellents nageurs et ils peuvent parcourir jusqu'à 12 kilomètres à la nage entre les îles.

Ces loups côtiers sont extrêmement timides et vivent dans des régions très reculées.

Les humains ont très rarement l'occasion d'apercevoir le loup de l'île de Vancouver (comme on l'appelle aussi).

Image: imago stock&people

Les loups côtiers vivent en meutes d'environ 5 à 20 individus. Une meute est dirigée par deux chefs: la femelle alpha et le mâle alpha.

La chasse au loup n'est pas illégale au Canada. Cependant, leur protection a été mise en lumière lorsque Takaya, un loup mâle dont la vie solitaire avait été largement documentée, a été abattu par un chasseur de trophées en 2020.

Image: imago stock&people

Vous pouvez visionner le documentaire «Takaya: Loup solitaire» ici .

Depuis, des plans ont été élaborés en Colombie-Britannique pour mieux surveiller la chasse au loup.

Image: imago stock&people

Les Premières Nations de l'île de Vancouver comptent parmi les plus fervents défenseurs de la conservation et de la protection des loups côtiers. Les loups sont profondément ancrés dans la culture des populations autochtones locales et revêtent une importance fondamentale pour leur spiritualité.

Image: imago images

Pour finir, voici une deuxième langue aujourd'hui:

Image: imago stock&people