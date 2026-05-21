assez ensoleillé22°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Des objets personnels de Matthew Perry mis aux enchères

FILE - Matthew Perry poses for a portrait in New York on Feb. 17, 2015. (Photo by Brian Ach/Invision/AP, File) Matthew Perry
Matthew Perry avait été retrouvé mort en 2023 à l'âge de 54 ans.Keystone

Des objets «très personnels» de Matthew Perry mis aux enchères

Quelque 130 lots d'objets ayant appartenu à la star de Friends vont être proposés à la vente. Les fonds serviront à soutenir les personnes souffrant d'addiction.
21.05.2026, 12:5321.05.2026, 12:53

D'oeuvres de Banksy aux scénarios de la célèbre série Friends, des dizaines d'objets ayant appartenu à Matthew Perry seront mis aux enchères en juin aux Etats-Unis. L'acteur, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans Friends, avait été retrouvé mort en 2023 à l'âge de 54 ans, après avoir parlé publiquement de ses problèmes d'addiction.

Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes et Matthew Perry était retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon l'enquête.

La montre Batman de Mathew Perry est proposée à la vente.
La montre Batman de Matthew Perry est proposée à la vente.Image: Heritage Auctions

Quelque 130 lots d'objets sont mis aux enchères, dont sa montre préférée, des souvenirs d'enfance, des oeuvres d'art de l'artiste Banksy ou encore des scripts de Friends. «C'est un mélange de toutes sortes d'objets issus de la vie de l'acteur», a affirmé Roberta Kramer de Heritage Auctions, qui gère cette vente.

«Des choses liées à son travail dans 'Friends' et d'autres séries et films, mais aussi beaucoup de choses très personnelles, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte»
Roberta Kramer

Cette vente aux enchères a pour but de récolter des fonds pour la fondation Matthew Perry, une organisation qui vient en aide aux personnes souffrant d'addiction. Selon Roberta Kramer, l'acteur a créé sa fondation afin d'utiliser sa «célébrité et son expérience avec la toxicomanie pour aider d'autres personnes».

Le porte-monnaie de Matthew Perry aux enchères
Un porte-monnaie de l'acteurs aux enchères.Image: Heritage Auctions

Plusieurs personnes ont été condamnées pour la mort de l'acteur, dont Jasveen Sangha, une trafiquante surnommée «la reine de la kétamine» qui fournissait la drogue à Matthew Perry.

La vente aux enchères aura lieu le 5 juin. (jzs/ats)

Chaud devant! Les dernières actus people!
«Que quelqu'un vienne récupérer sa mamie»: Madonna se fait lyncher
«Que quelqu'un vienne récupérer sa mamie»: Madonna se fait lyncher
de Joanna Oulevay
Les looks de stars les plus ratés de Coachella
Les looks de stars les plus ratés de Coachella
de Joanna Oulevay
Zendaya impose son style pour cette célèbre marque suisse
Zendaya impose son style pour cette célèbre marque suisse
de Sainath Bovay
Comment la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie a piégé tout le monde
Comment la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie a piégé tout le monde
de Joanna Oulevay
Voici quand et où Taylor Swift pourrait se marier
Voici quand et où Taylor Swift pourrait se marier
de Sainath Bovay
Thèmes
Il arrête des dealers déguisés en ours en peluche
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Qui est cette «fille de» qui fait sensation à Cannes?
Même regard bleu pénétrant, même large sourire, même charme magnétique: à 26 ans, Ella Bleu Travolta a capté tous les regards lors de son apparition sur le tapis rouge de Cannes ce week-end. Et cette «nepo baby» en puissance pourrait bien faire parler d'elle encore longtemps. Présentation.
C'est peu dire que sa présence, vendredi soir, sur les marches de velours rouge du festival de Cannes, a fait tourner toutes les têtes. Comme venue d'un autre temps, avec sa coupe de cheveux soignée très 60's, ses yeux de chat et sa moue malicieuse.
L’article