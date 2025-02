Les enfants s'endorment partout: la preuve en 25 photos

On aimerait bien rester allongé et ne rien faire, voire s'endormir. Malheureusement, nous sommes adultes et nous devons remplir certaines obligations. Alors, profitez de ces quelques photos d'enfants, qui, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent.

Parce que c'est probablement chaud.

Maman: Un transat? On n'a pas. Débrouille-toi autrement.

Enfant:



Est-ce que cet enfant a vidé l'étagère spécialement pour ça?

Ça a l'air plus confortable que le fauteuil.

Dormir dans l'eau, c'est certainement agréable.

Si tu t'endors comme ça à 30 ans, tu ne pourras pas marcher correctement pendant trois semaines.

Comme ça non plus.

Dis-moi que vous êtes frères et sœurs sans me dire que vous êtes frères et sœurs.



Est-ce qu'elle s'est endormie parce qu'elle est tombée, ou est-elle tombée parce qu'elle s'est endormie?

On espère pour ce bébé que c’est une nouvelle chaussure.

Faire du shopping peut être assez épuisant.

Heureusement, il y avait un canapé à cet endroit.

Le lit est-il vendu avec l'enfant?

Journée difficile, hein?

Il y a certainement des positions plus confortables.

Au moins, elle est un peu à l'ombre.

Dessine-moi!

Faut quand même faire attention.

Alors, c'est donc lui le monstre sous le lit...

Nous tous, petit.

Il doit encore s'entraîner à aller au lit.

Il sera vachement mieux dans l'avion.

Une chaise peut s'utiliser de différentes façons.

Qui a besoin d'un lit?

Faut pas la mettre au séchage.

(smi)

