Wolfs est une comédie noire qui se veut un hommage aux films de gangsters des années 1970. Image: apple

Dans «Wolfs», George Clooney et Brad Pitt sont officiellement vieux

Brad Pitt et George Clooney, les «daddies» les plus cools de Hollywood, partagent l'écran dans Wolfs, une comédie d’action à l’ancienne qui manque de panache.

Disponible depuis le 27 septembre sur Apple TV+, Wolfs réuni à nouveau Brad Pitt et George Clooney pour la cinquième fois depuis la saga Ocean’s Eleven (2001-2007) et Burn after Reading (2008).

Le film se présente sous la forme d'un thriller doublé d'une comédie dans un Los Angeles nocturne inspiré du cinéma des années 1970. Les deux compères incarnent des nettoyeurs chargés de se débarrasser des corps fraîchement assassinés. Un travail de loups solitaires qui va poser un problème le jour où les deux hommes vont se retrouver sur la même scène de crime et vont devoir faire équipe pour de débarrasser du cadavre d'un homme en slip qui va s'avérer ne pas être tout à fait mort. Les deux associés malgré eux vont s’embarquer dans une nuit très longue et riche en rebondissements.

La bande-annonce:

Vidéo: watson

Derrière ce scénario, on trouve Jon Watts, le réalisateur de la dernière trilogie Spider-Man mettant en scène Tom Holland. Le film, initialement prévu au cinéma, aura vu sa sortie en salles annulée au profit de la plateforme de streaming d'Apple. Le long métrage avait été pourtant présenté hors compétition au début du mois de septembre à la Mostra de Venise en présence des deux acteurs.

Wolfs manque de chien

Film noir au ton léger, Wolfs (pour «loups») repose uniquement sur la complicité et le charisme des deux stars. Dans la grande tradition des buddy movies, ils vont ainsi se détester et devoir se supporter pour sortir de ces enchaînements de galères, tout en se battant à coup de joutes verbales.



« Quoi? Comment ça le film sort pas au cinéma?» Image: apple

Si l'ambiance nocturne et l'esthétique hommage aux 70's fonctionnent visuellement et que les dialogues, plutôt bien écrits, sortent avec «attitude» de la bouche des deux icônes, l'histoire de Wolfs est beaucoup trop sage pour regarder le film les deux yeux bien ouverts. De plus, le duo Pitt-Clooney semble livrer un service minimum avec une alchimie quasi absente qui fait tomber passablement de vannes à plat. A croire qu'ils se sont investis dans ce film autant que dans le tournage d'une compilation de spots pour Nespresso.



Cependant, il y a bien quelqu'un chose à relever de ces 1h48 de film en pilote automatique. George Clooney a 63 ans, Brad Pitt en a 60 et ils commencent à réaliser qu'ils deviennent des seniors. Le film joue de ces complexes avec intelligence et met ses deux icônes de la masculinité face au temps qui passe. Une autodérision plutôt bienvenue, mais qui n'en fait pas pour autant une grande comédie.

Wolfs est un film sympathique, mais sans plus, aussi vite vu qu'oublié, comme on en voit chaque mois sur les plateformes de streaming. On en remercierait presque Apple d'avoir sorti le film directement sur TV+ afin de nous faire économiser le prix d'une séance de cinéma.

Wolfs de Jon Watts est disponible sur Apple TV+ depuis le 27 septembre. Durée: 1 h 48