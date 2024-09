Nous aussi, on veut être leur pote.

Brad Pitt et sa copine genevoise ont illuminé Venise avec George

Brad Pitt et George Clooney ont fait sensation ce week-end pour la 81e édition du festival international du film de Venise. La petite amie de Brad Pitt était également de la partie.

Qu'est-ce que ça fait, quand les deux sex-symbols les plus cool d'Hollywood arrivent en fanfare à un prestigieux festival de cinéma comme la Mostra de Venise? Eh bien, ça donne Brad Pitt et George Clooney.

Les deux compères qui viennent de faire la Une de l'édition de septembre du magazine GQ ont débarqué sur le Lido de Venise sur le même bateau-taxi, avec bonne humeur et costume deux-pièces accordés. George avait opté pour le même gris que ses aviator fumées, tandis que Brad se l'est jouée plus «Ken» avec un complet bleu clair, baskets blanches aux pieds. George n'a pas tombé la chemise, au contraire de son alter ego, qui avait opté pour un simple t-shirt blanc.

George et Brad, bromance sur le Lido Vidéo: twitter

Au niveau de la vibe, on était sur de la «it bromance», de celles qui sont palpables et enviables même à travers les objectifs des photographes. On est aussi sur des blagues de «daddy» qui feraient minauder n'importe quelle midinette.

George Clooney, 63 ans au compteur, a notamment plaisanté sur l' âge de son cadet âgé de 60 ans.

La plus grande différence entre les deux stars ? «Je suis beaucoup plus jeune que lui ! On ne dirait pas, mais c'est le cas», a plaisanté Clooney en pointant son complice du doigt. «Il a 74 ans et est toujours chanceux de travailler!».

Les deux icônes de Ocean's Eleven sont toutes deux à l'affiche du filmWolfs. Pour les potes éternels, il fallait bien un «buddy movie» digne de leur bromance aussi solide que médiatique - et surtout à la hauteur de ce come-back en duo sur le Lido, seize ans après la comédie Burn After Reading, des frères Coen.

Brad: «tu crois qu'on va être les plus cool?» Image: German Select

George: «c'est même pas une question». Image: German Select

Dans ce Wolfs (le pluriel, incorrect, en anglais du mot loup, qui s'écrit normalement «Wolves»), une comédie d'action signée Jon Watts, trois Spiderman à son actif, nos deux sexy boys jouent à nouveau des hors-la-loi: leurs deux personnages se retrouvent mandatés et contraints de faire équipe pour nettoyer une scène de crime. Ils «embarquent pour une nuit infernale où rien ne se passe comme prévu», promet la production.

Pas de chance pour les amateurs de cinéma sur grand écran, la sortie française en salle a été annulée au profit d'une diffusion sur le service Apple TV+ à partir du 27 septembre. Ce qui a fait ironiser notre cher George: «on est sur le déclin!», n'a-t-il pas manqué de sourire. A Venise, le film est présenté hors compétition. Ses producteurs ont déjà annoncé qu'il aurait une suite.

Cependant, notre très cher Doug Ross (le rôle qu'il campait dans Urgences) a assuré que le projet s'est «enchaîné très vite», et que l'ambiance avec le réalisateur était au beau fixe:

«Je vieillis. Donc oui je préfère travailler avec des gens avec qui je m’entends bien. Jon Watts a pensé à nous deux pour jouer ces nettoyeurs parce qu’il connaissait notre complicité. D’ailleurs, quand George et moi avons reçu le scénario, nous ne savions pas quel personnage nous était destiné.» George Clooney.

De bromance à romance

Autre présence très scrutée ce week-end aux côtés de Brad: celle de sa petite amie genevoise Inès de Ramon. Evidemment, dans un timing aussi parfaitement découpé que le pantalon jaune à carreaux de Brad, le glamourrisime couple n'a pas croisé Angelina Jolie, l'ex-femme du sexagénaire.

D'ailleurs, l'arrivée magistrale de l'actrice, jeudi dernier, gainée dans un fourreau et dans une attitude «demure x Maleficent», n'a pas manqué de marquer les esprits. La mère de Maddox était venue vendredi défendre le film Maria, un biopic sur la fin de la vie de Maria Callas.

Brad et Ines ont donc débarqué en ville au lendemain du départ d’Angelina Jolie. Ines portait un look simple et élégant, une jupe beige ceinturée, et un haut blanc.

Si vous ne connaissez pas (encore) le terme «demure»👇🏽

Dimanche, tout est devenu encore plus sérieux: les deux tourtereaux ont foulé leur premier tapis rouge ensemble, main dans la main, pour la projection de Wolfs. Cette fois, les amoureux ont adopté des looks contrastés en noir et blanc. Ines s'est présentée dans une robe immaculée, tandis que Brad arborait un ensemble sombre Louis Vuitton à la coupe inspirée des années 70.

Evidemment, «buddy vibe» oblige, le couple a très vite rejoint George et Amal Clooney, pour une séance photo en quatuor.

Le regaaaard entre Ines et Brad. Getty Images Europe

Selon le média Madame Le Figaro, la veille, les amis avaient été aperçus lors d’un «double date night», soit «un repas entre amis au Restaurante da Ivo, l’un des endroits préférés de George Clooney à Venise».

Bon, on est un peu obligés de «gossiper»; cette apparition officielle sur tapis rouge est un grand pas un avant dans la relation entre Brad et Ines. En 2022, les deux se fréquentaient sans engagement sérieux. Les deux cœurs tendres avaient été repérés ensemble pour la première fois lors d’un concert de Bono, mais avaient tout fait pour rester extrêmement discrets sur leur couple. En juillet 2024, il était clair que tout se passait trèèèès bien entre eux, puisqu'ils ont été aperçus lors de l’avant-première de Babylone ou au Grand Prix de Grande-Bretagne. Cependant, précise Madame Le Figaro, les amoureux «avaient alors choisi de ne pas poser en couple devant les photographes». Voilà qui a bien changé!

On attend le chapitre fiançailles (oui, on est pressés)? Affaire à suivre.

(avec le concours de l'ats)